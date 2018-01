Európska komisia podniká kroky proti radikalizácii teroristov v EÚ

Na archívnej snímke Dimitris Avramopulos Foto: TASR/AP/Thierry Monasse Foto: TASR/AP/Thierry Monasse

Brusel 24. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu informovala o pokroku, ktorý sa dosiahol smerom k dobudovaniu účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie, a predstavila priority pre boj proti radikalizácii, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a ochranu verejných priestranstiev.Komisia navrhla niekoľko opatrení, ktoré sa majú prijať v nadchádzajúcich mesiacoch na posilnenie podpory poskytovanej členským štátom EÚ. EK chce dosiahnuť pokrok v tejto oblasti ešte pred septembrovým neformálnym summitom o bezpečnosti.Eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos vyhlásil, že je potrebné vyvinúť väčšie úsilie na to, aby bolo možné Európanov chrániť na internete i mimo neho.konštatoval.Podľa komisára pre bezpečnostnú úniu Juliana Kinga sa EÚ vlani intenzívne snažila odstrániť informačné medzery, bojovať proti radikalizácii, posilniť kybernetickú odolnosť a chrániť verejné priestranstvá, pričom tento komplexný prístup začína prinášať ovocie.opísal situáciu King.Prvým krokom, ktorý EK prijme v nadväznosti na odporúčania expertnej skupiny na vysokej úrovni pre oblasť radikalizácie, ktorá vznikla v júli 2017, bude posilnenie koordinácie na úrovni EÚ s cieľom predchádzať terorizmu. Komisia posilní opatrenia proti radikalizácii vo väzniciach a proti teroristickej propagande na internete aj mimo neho. Komisia tiež skúma, akými konkrétnejšími krokmi by sa dalo lepšie reagovať na teroristický obsah na internete, a následne rozhodne, či treba prijať právne predpisy.Exekutíva EÚ upozornila, že v nadväznosti na územné straty Islamského štátu v Sýrii a Iraku zorganizuje v apríli konferenciu, na ktorej sa bude diskutovať o tom, ako členské štáty riešia otázku navrátilcov z bojísk v Iraku a Sýrii, vrátane ich žien a detí.EK zriadila sieť odborných stredísk v oblasti kybernetickej bezpečnosti a výskumné a odborné stredisko pre kybernetickú bezpečnosť. V prvom štvrťroku 2018 EÚ na túto sieť vyčlenení 50 miliónov eur. Ďalších päť miliónov eur pôjde na posilnenie dešifrovacích kapacít policajnej agentúry Europol.Pokiaľ ide o ochranu verejných priestranstiev, EK informovala, že sa zintenzívňuje spolupráca medzi súkromnými prevádzkovateľmi verejných priestranstiev, ako sú dopravné uzly, štadióny a nákupné centrá, a miestnymi a regionálnymi orgánmi. Cieľom je lepšia výmena informácií a usmernení v oblasti odhaľovania hrozieb, ako aj testovanie nových technológií a bezpečnostných riešení. Spolupráca s požičovňami automobilov má preskúmať spoločné opatrenia, vďaka ktorým by si teroristi mohli ťažšie požičať automobily na spáchanie útokov.V januári chce komisia zverejniť súbor nástrojov pre bezpečnosť, ktorý by mal poskytnúť vodičom nákladných vozidiel, prepravným spoločnostiam a iným zainteresovaným stranám usmernenia, ako postupovať v prípade teroristických hrozieb. V rámci tohto úsilia Výbor regiónov pripravuje na 8. marca konferenciu s primátormi miest z celej Európy.V stredajšej správe sa bilancuje aj pokrok dosiahnutý v oblasti výmeny informácií, financovania terorizmu, výskumu v oblasti bezpečnosti a bezpečnosti leteckej prevádzky. Komisia vyzvala Radu EÚ a Európsky parlament, aby v nadchádzajúcich týždňoch dosiahli dohodu o Európskom systéme pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a o návrhoch na posilnenie Schengenského informačného systému (SIS).