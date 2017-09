Európska komisia potvrdila Merkelovej slová o tureckom členstve v EÚ

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan počas prejavu. Archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 4. septembra (TASR) - Konanie súčasnej tureckej vlády znemožňuje pristúpenie Turecka do Európskej únie. Uviedol to dnes hovorca Európskej komisie (EK) v nadväznosti na nedeľňajšie predvolebné televízne vyjadrenie nemeckej spolkovej kancelárky Angely Merkelovej, podľa ktorej by sa Turecko nemalo stať členom Únie.Merkelová sa v televíznej debate s kandidátom nemeckých sociálnych demokratov Martinom Schulzom vyjadrila, že vinou množiacich sa sporov medzi Bruselom a Ankarou sa nečrtáa dodala, že si nemyslí, že k tomu vôbec niekedy dôjde. Podľa jej slov ide o to, kto sa rozhodne zmrazený prístupový proces skôr pozastaviť - či Únia alebo Turci.Schulz, bývalý predseda Európskeho parlamentu, podľa EUobserver podotkol, že keby bol zvolený za nemeckého kancelára, vyzval by Európsku radu, aby ukončila prístupové rokovania s Tureckom, s krajinou, ktoráHovorca EK dnes v reakcii na Merkelovej slová pripomenul minulotýždňové vyhlásenie predsedu exekutívy EÚ Jeana-Clauda Junckera, žečo znemožňuje pristúpenie tejto krajiny do EÚ.Hovorca eurokomisie zároveň zdôraznil, že akékoľvek rozhodnutie zastaviť zdĺhavý proces prístupových rokovaní s Tureckom nezáleží od exekutívy EÚ, ale od Európskej rady, čiže od lídrov všetkých 28 členských krajín.Turecko začalo rokovania o členstve v EÚ v roku 2005, po 12 rokoch sa však prístupové rozhovory ocitli na bode mrazu. Aj napriek tomu, že EÚ začiatkom roka 2016 sľúbila, že ich urýchli, ak vláda v Ankare zastaví masívny tok migrantov do Európy. K zmrazeniu rokovaní došlo zásluhou politického vývoja v Turecku po neúspešnom vojenskom prevrate z júla 2016, v období poznačenom príklonom k autoritatívnemu vládnutiu zo strany prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.