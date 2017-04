Európska komisia považuje Macrona za nositeľa európskych hodnôt

Na snímke Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 24. apríla (TASR) – Za reprezentanta európskych hodnôt a zachovania Európskej únie označil dnes víťaza prvého kola francúzskych prezidentských volieb hovorca Európskej komisie Margaritis Schinas. Odôvodnil tým gratuláciu Emmanuelovi Macronovi, ktorá v noci na dnes zaznela od predsedu EK Jeana-Clauda Junckera.skonštatoval Schinas. Odpovedal na otázky novinárov, prečo Juncker blahoželal Macronovi, hoci Francúzsko čaká ešte druhé kolo volieb. EK totiž nezvykne komentármi vstupovať do vnútorného politického diania v členských štátoch.Hovorca EK argumentoval tým, že Francúzsko je nositeľom európskych hodnôt a zakladajúcim členom EÚ, a Macron tieto hodnoty reprezentuje. Junckerovo rozhodnutie označil za "fundamentálne" aj vzhľadom na to, že pred druhým kolom volieb očakáva vo Francúzsku intenzívnu debatu o európskych témach.Schinas odmietol, že by EK zasahovala do volebnej kampane, ale avizoval, že eurokomisia bude reagovať, ak pred druhým kolom volieb zaznejú mýty a nepravdy o EÚ. Zastúpenie EK vo Francúzsku vlani v decembri spustilo iniciatívu Dekóderi Európy. Cieľom tejto iniciatívy je vyvracať mylné informácie o EÚ a vysvetľovať, ako Únia naozaj funguje.Postup Macrona do druhého kola privítali i hlavný vyjednávač EÚ pre brexit - tiež Francúz - Michel Barnier, ako aj vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová.Hovorca EK zhrnul, že v prípade Francúzska bola podpora konkrétneho kandidáta jasná a jednoduchá, ale všeobecne nemieni EK ohlasovať svojich favoritov vo voľbách v členských štátoch.odvetil na otázku týkajúcu sa júnových britských predčasných parlamentných volieb.