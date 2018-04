Európska komisia preskúma zámer Apple prevziať aplikáciu Shazam

Logo Apple, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 23. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) si poriadne posvieti na snahu Apple prevziať aplikáciu na rozpoznávanie hudby Shazam.EK v pondelok uviedla, že spustila podrobné skúmanie akvizície mobilnej aplikácie Shazam. Existuje totiž podozrenie, že prípadné prevzatie by obmedzilo možnosti užívateľov pri výbere streamovacích služieb.Aplikácia Shazam umožňuje prostredníctvom mikrofónu mobilného telefónu identifikáciu piesne, ktorá hrá v okolí. Apple oznámil prevzatie aplikácie koncom vlaňajška.EK uviedla, že streamovacia služba Apple Music a aplikácia na rozpoznávanie hudby Shazam sa dopĺňajú. Existuje obava, že Apple po prevzatí získa prístup k ekonomicky citlivým údajom o zákazníkoch konkurenčných služieb v Európe. "Prístup k takýmto údajom by Apple umožnil cielene oslovovať zákazníkov konkurenčných služieb a povzbudzovať k prechodu k Apple Music," uviedla EK, ktorá uzavrie skúmanie do 4. septembra.