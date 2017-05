Európska komisia schválila nové pravidlá štátnej pomoci

Eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 17. mája (TASR) - Európska komisia (EK) dnes schválila nové pravidlá štátnej pomoci, ktoré oslobodzujú určité opatrenia podpory z verejných zdrojov pre prístavy, letiská, oblasť kultúry a pre najvzdialenejšie regióny od predchádzajúcej kontroly zo strany EK.Exekutíva EÚ pripomenula, že cieľom tejto stratégie je uľahčiť používanie verejných zdrojov na vytváranie pracovných miest a rast a zároveň chrániť hospodársku súťaž.Eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová pre médiá spresnila, že EÚ chce zabezpečiť, aby spoločnosti mohli na jednotnom trhu súťažiť za rovnakých podmienok.skonštatovala.Všeobecným nariadením o skupinových výnimkách z roku 2014 sa členským štátom umožnilo zaviesť širokú škálu opatrení štátnej pomoci bez predchádzajúceho schválenia EK, pretože je nepravdepodobné, že by sa nimi narúšala hospodárska súťaž. V oblasti výskumu, vývoja a inovácií sa vďaka tomu počet oznámení štátnej pomoci znížil (v porovnaní s rokom 2014) na polovicu.Komisia teraz rozšírila rozsah pôsobnosti tohto nariadenia aj o prístavy a letiská. Pokiaľ ide o letiská, členské štáty môžu teraz (bez predchádzajúcej kontroly zo strany EK) realizovať verejné investície do regionálnych letísk, ktoré vybavia za rok najviac 3 milióny cestujúcich. Uľahčia sa tým verejné investície do viac ako 420 letísk v celej EÚ, ktoré zabezpečujú približne 13 % objemu leteckej dopravy.Nové nariadenie takisto dovoľuje verejným orgánom, aby uhrádzali prevádzkové náklady malých letísk, ktoré vybavia za rok najviac 200.000 cestujúcich. Malé letiská predstavujú takmer polovicu všetkých letísk v EÚ, ale iba 0,75 % objemu celkovej leteckej dopravy. Môžu však významne prispievať k možnostiam dopravného prepojenia regiónov.Pokiaľ ide o prístavy, členské štáty teraz môžu (bez predchádzajúcej kontroly zo strany EK) realizovať verejné investície až do výšky 150 miliónov eur v námorných prístavoch a až do výšky 50 miliónov eur vo vnútrozemských prístavoch. Nariadenie umožňuje verejným orgánom uhrádzať náklady na bagrovanie pod vodou v prístavoch a prístupových vodných cestách.Dnes prijaté nariadenie obsahuje aj niekoľko nových zjednodušení v iných oblastiach. Komisia bude osobitne sledovať len väčšie prípady štátnej pomoci na projekty v oblasti kultúry a na multifunkčné športové štadióny.Komisia zjednodušila tiež postup orgánov verejnej moci pri kompenzácii dodatočných nákladov spoločností, ktoré vznikajú pri ich činnosti v najvzdialenejších regiónoch EÚ.