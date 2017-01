Európska komisia schválila rozpočtové plány Španielska na tento rok

Úradujúci španielsky premiér Mariano Rajoy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 17. januára (TASR) - Európska komisia dnes schválila španielsky rozpočtový plán na tento rok. Podľa jej názoru rozpočet zodpovedá pravidlám, no očakáva, že krajina mierne prekročí 3,1-percentný cieľ deficitu, ktorý Brusel stanovil v minulom roku.EK zastáva názor, že Španielsko v tomto roku podnikne nevyhnutné štrukturálne a fiškálne reformy. Vďaka tomu splní európske pravidlá, ktorých cieľom je zabrániť vzniku finančných problémov a vysokých deficitov rozpočtov v EÚ.Španielsko sa do pozornosti Bruselu dostalo pre vysoký deficit rozpočtu. EK krajine nariadila znížiť vlaňajší všeobecný vládny rozpočet na 4,6 % hrubého domáceho produktu, v tomto roku musí klesnúť na 3,1 % a v budúcom roku na 2,2 %. EK vyzvala vládu, aby bola pripravená prijať ďalšie nevyhnutné opatrenia, aby stanovené ciele splnila.Konzervatívna španielska vláda premiéra Mariana Rajoya sa snaží splniť požiadavky EK pomocou úsporných opatrení. Očakáva sa, že vyššie zdanenie firiem, alkoholu a tabakových výrobkov by do rozpočtu malo priniesť dodatočných 7,5 miliardy eur.