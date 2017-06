Európska komisia udelila cenu projektu vykurovania Trebišova biomasou

Miguel Arias Caňete, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Trebišov/Brusel 22. júna (TASR) - Projekt vykurovania v Trebišove s využitím obnoviteľných zdrojov sa stal víťazom tohtoročnej celoeurópskej súťaže energetických projektov. Ocenenie Európskej komisie za udržateľnú energiu (EU Sustainable Energy Award 2017) v kategórii Podnikatelia udelili projektu SINBIO spoločnosti Trebišovská energetická, s.r.o. Slávnostné odovzdanie sa konalo v utorok (20.6.) v Bruseli.Cenu odovzdal eurokomisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Caňete a predseda poroty, bývalý poľský premiér a bývalý predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek. Do finálovej trojky sa v kategórii Podnikatelia dostali aj projekty z Portugalska a Belgicka.Novú kotolňu na biomasu v Trebišove slávnostne otvorili v máji minulého roku. Projekt stojí na dvoch hlavných pilieroch – centralizácii distribučnej sústavy a využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Pôvodný systém rozvodu tepla bol úplne závislý od zemného plynu. Po novom až 90 % paliva nahradili obnoviteľné zdroje energie – seno, slama a drevná biomasa.informoval Ivan Ďuďák, generálny riaditeľ spoločnosti Národná energetická, a.s., ktorej dcérskou spoločnosťou je Trebišovská energetická.Oblasť dolného Zemplína je regiónom s dlhoročnou poľnohospodárskou tradíciou.konštatoval Ďuďák. Projekt je podľa neho jedinečný aj tým, že odhalil potenciál regiónu, ktorý bol vždy poľnohospodárskym a vhodne prepojil miestnych výrobcov biomasy so sektorom energetiky. Okrem toho projekt priniesol myšlienku využívať dovtedy nevyužívanú pôdu na ďalšie pestovanie rýchlo rastúcich drevín a energetických tráv (miscanthus).Projektu sa podarilo zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov z nuly na 90 %. Úspory CO2 zmenou palivovej základne sa zvýšili o 90 % - 6100 ton emisií za rok. Navyše sa vytvorilo šesť nových pracovných miest vrátane miest pre občanov zo znevýhodnených rómskych komunít.Udelenie cien pre najlepšie projekty, ktoré vynikajú inováciami v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov, sa konalo v Bruseli v rámci Európskeho týždňa energetickej udržateľnosti. Ide o najväčšie podujatie venované obnoviteľným zdrojom a efektívnemu využívaniu energie v Európe. To tohtoročné spájalo hlavné posolstvo "Čistá energia pre všetkých Európanov".Projekty, ktoré využívajú alebo produkujú čistú, bezpečnú a efektívnu energiu, boli hodnotené v štyroch kategóriách - Podnikatelia, Spotrebitelia, Verejný sektor a Energetické ostrovy. Z viac ako 100 projektov odborná porota posunula do finále tri najzaujímavejšie v každej kategórii. Celkového víťaza každej kategórie vyhlásila odborná porota.