Európska komisia upravila finančný plán rezortu pôdohodpodárstva

Ilustračné foto Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. septembra (TASR) - Finančný plán Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na roky 2014 až 2020 sa bude upravovať. Vyplýva to z materiálu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý by v stredu (27.9.) na svojom rokovaní mala prerokovať a schváliť vláda.Podnet na úpravu IROP vychádzal podľa MPRV z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ, v rámci ktorého Európska komisia (EK) v roku 2016 predložila technickú úpravu viacročného finančného rámca na roky 2017 až 2020, v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti (prepočet tzv. kohéznej obálky).EK aktualizovala prepočty jednotlivých rozpočtov na politiku súdržnosti pre členské štáty EÚ. V prípade SR vyšší rast hrubého domáceho produktu (HDP) v rokoch 2014 a 2015, v porovnaní s odhadom rastu HDP zo strany EK v roku 2012, spôsobil zníženie celkových zdrojov EÚ pre politiku súdržnosti v rámci finančnej obálky SR vo výške 68,8 milióna eur.spresnil vo vládnom materiáli agrorezort.MPRV dodalo, že po schválení vládou SR bude návrh IROP predložený na proces formálneho schvaľovania EK. V prípade potreby bude IROP upravený v zmysle pripomienok a odporúčaní EK.