Európska komisia vyzýva dodržať pokrok pri riadení migračných tokov

Prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 6. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) dnes zverejnila štyri správy o pokroku v oblasti migrácie, v ktorých apeluje na udržanie pokroku pri riadení nelegálnej migrácie, ochrane vonkajších hraníc EÚ a na podporu členských štátov zktoré sú najviac vystavené migračnému tlaku.Podľa EK mechanizmus relokácií funguje a prináša výsledky, keď z celkového počtu 160.000 migrantov bolo doteraz premiestnených 27.695 osôb - 19.244 z Grécka a 8451 z Talianska. Podľa Bruselu je však dôležité, aby členské štáty čo najskôr premiestnili z oboch krajín všetkých oprávnených žiadateľov o azyl.Komisia spresnila, že Malta a Lotyšsko už splnili svoje záväzky týkajúce sa relokácií z Grécka, Fínsko, Litva, Luxembursko a Švédsko sa k tomuto cieľu blížia. Malta a Fínsko čoskoro splnia aj záväzky vo vzťahu k Taliansku. EK víta, že s presídľovaním osôb z Talianska už začalo aj Rakúsko a pripravujú sa relokácie prvých osôb z Talianska na Slovensko.Svoje záväzky si stále neplnia Maďarsko a Poľsko, ktoré neprijali ani jednu osobu, a Česká republika, ktorá viac ako rok neprisľúbila žiadne miesta na relokácie. EK zároveň privítala dnešné rozhodnutie Súdneho dvora EÚ o zamietnutí žalôb podaných SR a Maďarskom.EK konštatovala, že vlaňajšia dohoda s Tureckom prispela k tomu, že prílev nelegálnych migrantov do Grécka sa pohybuje na nízkej úrovni (v priemere 75 osôb za deň), zároveň vďaka nej bolo možné presídliť do EÚ takmer 10.000 Sýrčanov a vrátiť do Turecka 1896 nelegálnych migrantov.Z trojmiliardového finančného balíka na obdobie rokov 2016-17 boli prijaté zmluvné záväzky v celkovej hodnote 1,66 miliardy eur a výška vyplatených prostriedkov sa zvýšil na 838 miliónov eur.V správach sa uvádza, že počas letných mesiacov výrazne poklesol počet osôb, ktoré neoprávnene prekročili hranice Talianska alebo zahynuli v Stredozemnom mori, čo je aj prejavom koordinovaného úsilia EÚ. Nástroje, ktoré má európska pohraničná a pobrežná stráž k dispozícii, sa už uplatňujú v praxi, avšak členské štáty musia vynaložiť viac úsilia, aby naplno využili posilnený mandát tejto agentúry v oblasti návratovej politiky.Agentúra poskytla pomoc pri 193 operáciách, v rámci ktorých bol zabezpečený návrat 8606 štátnych príslušníkov tretích krajín. Celkový počet príslušníkov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, poskytujúcich pomoc priamo v teréne, stúpol na 1700, v niektorých oblastiach však pretrváva nedostatok vyslaných expertov a nasadeného vybavenia.Prvý podpredseda EK Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol, že všetci aktéri na úrovni EÚ intenzívne pracovali na tom, aby zabezpečili riadenie migračných tokov, ochranu vonkajších hraníc a podporu členských štátov v prvej línii.zdôraznil Timmermans.Eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos pripomenul, že ak Európa, posúva sa vpred a dosahuje hmatateľné výsledky.uviedol. Ocenil tiež, že vďaka mechanizmu z Grécka a Talianska boli premiestnení takmer všetci zaregistrovaní žiadatelia.