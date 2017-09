Európska komisia zhodnotila ponuky na nové sídla agentúr EÚ

Na ilustračnej snímke vlajky členských štátov Európskej únie. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 30. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) zverejnila dnes správu, v ktorej zhodnotila ponuky jednotlivých členských štátov, uchádzajúcich sa o presídlenie dvoch agentúr EÚ z Londýna po brexite.Nezostavila však žiaden rebríček ani užší zoznam uchádzačov a nevydala vo veci žiadne odporúčania. Zdôraznila pritom, že rozhodnutie o nových sídlach agentúr je plne v kompetencii členských štátov Únie, informovala agentúra Reuters.V súvislosti s pripravovaným odchodom Británie z EÚ sa majú z Londýna presídliť dve agentúry EÚ: Európska agentúra pre lieky (EMA) a Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA).Nové sídlo agentúre EMA by chcelo poskytnúť 19 európskych miest vrátane Bratislavy, Dublinu, Helsínk, Barcelony, Bukurešti, Sofie či Záhrebu. Ohľadne presídlenia EBA dostala EK osem ponúk; medzi uchádzačmi figurujú napríklad Brusel, Frankfurt nad Mohanom, Luxemburg, Praha, Varšava a Viedeň.Komisia vo svojej dnes zverejnenej správe podrobne posúdila všetkých 27 ponúk v súlade s kritériami, ktoré schválili lídri členských štátov EÚ. V každom jednotlivom prípade pritom hodnotila ponúknuté priestory, dopravnú dostupnosť lokality, ponuku školských zariadení, podmienky v oblasti pracovného trhu, sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti a tiež opatrenia na zaistenie kontinuity činnosti agentúry.V rámci hodnotenia sa berie do úvahy aj to, či v tej-ktorej krajine už sídli niektorá z decentralizovaných agentúr EÚ.Citlivé detaily jednotlivých ponúk, týkajúce sa financií a ďalších podobných aspektov, Komisia zo svojej hodnotiacej správy vynechala.O stanovisku EK by mali diskutovať lídri EÚ na októbrovom summite. Konečné rozhodnutie ohľadne nových sídel agentúr by malo potom padnúť v novembri.