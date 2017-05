EURÓPSKA LIGA: Ajax Amsterdam a Manchester United postúpili do finále

Na snímke hráči Ajaxu oslavujú úvodný gól v odvete semifinále Európskej ligy vo futbale Olympique Lyon - Ajax Amsterdam vo francúzskom Décines vo štvrtok 11. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Odvetné stretnutia semifinále EL UEFA 2016/17:



Olympique Lyon - Ajax Amsterdam 3:1 (2:1)

Góly: 45. a 45.+1 Lacazette (prvý z 11 m), 81. Ghezzal - 27. Dolberg. Rozhodoval: Marciniak (Poľ.), ŽK: Morel, Tolisso, Diakhaby, N'Kolou, Fekir - 49. Veltman, 50. Klaassen, 68. Viergever, ČK: 84. Viergever (Ajax) po 2. ŽK



Olympique Lyon: Lopes - Pereira Da Silva, N'Koulou, Diakhaby, Morel (75. Rybus) - Tolisso, Gonalons - Cornet, Fekir, Valbuena (77. Ghezzal) - Lacazette

Ajax Amsterdam: Onana - Veltman (64. Tete), Sanchez, De Ligt, Viergever - Ziyech, Schöne (58. Van de Beek), Klaassen - Traore, Dolberg, Younes (82. Kluivert)



/prvý zápas 1:4, do finále postúpil Ajax/



Manchester United - Celta Vigo 1:1 (1:0)

Góly: 17. Fellaini - 85. Roncaglia. Rozhodoval: Hategan (Rum.), ŽK: Blind, Herrera - Aspas, Cabral, ČK: 88. Bailly - 89. Roncaglia



Manchester United: Romero - Valencia, Bailly, Blind, Darmian - Herrera - Fellaini, Pogba - Mchitarjan (77. Carrick), Lingard (86. Rooney) - Rashford (89. Smalling)

Celta Vigo: Alvarez - Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny - Wass (46. Jozabed), Radoja (68. Bongonda), Hernandez - Aspas, Guidetti, Sisto (80. Beauvue)



/prvý zápas 1:0, do finále postúpil Manchester/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. mája (TASR) - Futbalisti Ajaxu Amsterdam a Manchestru United sa 24. mája stretnú v Štokholme vo finále Európskej ligy UEFA 2016/17. Ajax nastúpil do štvrtkovej semifinálovej odvety s náskokom 4:1, odolal náporu domáceho Olympique Lyon a postúpil napriek prehre 1:3. Manchester remizoval na vlastnom štadióne so Celtou Vigo 1:1 a v kombinácii s víťazstvom 1:0 v úvodnom meraní síl sa prepracoval do rozhodujúceho súboja.Anglický klub získal každú významnú európsku trofej s výnimkou Pohára UEFA, resp. EL. Holandský tím sa v Pohári UEFA radoval v sezóne 1991/1992, na konte má tiež triumf v Pohári víťazov pohárov (PVP) z ročníka 1986/1987.Lyon potreboval dohnať trojgólové manko a od úvodu začal tlačiť, vysokým napádaním nedal dýchať rozohrávajúcim futbalistom hostí. Brankár Ajaxu Onana nemusel zasahovať pri hlavičke Lacazettea a v 10. minúte bez problémov skrotil loptu z priameho kopu Valbuenu. Jeho náprotivok Lopes bol najprv bez práce, šancu holandského tímu z protiútoku zlikvidovali obrancovia. V 14. minúte sa Younes už dostal do väčšej príležitosti, preloboval Lopesa, ale aj domácu bránku. Ajax predstavoval nebezpečie zakaždým, keď sa dostal dopredu, ani tretia akcia však nepriniesla otvárací gól odvety. Hostia nepúšťali Lyon do vyložených možností, a aj keď Lopes zabránil skórovať Ziyechovi, v 27. minúte už nestačil na nájazd Dolberga - 0:1. V závere prvého polčasu De Ligt fauloval Lacazettea, ktorý premenil pokutový kop a vykresal nádej pre Olympique - 1:1. Ešte pred odchodom do kabín ju ten istý hráč priživil viac, po nedôraznom odkope Ajaxu osamotený zužiktoval prihrávku Fekira a dorazil do prázdnej bránky - 2:1.Lacazette pokračoval v aktivite aj po zmene strán, jeho ďalšiu strelu zneškodnil Onana. Omnoho väčšiu šancu mal v 65. minúte Fekir, no v rozhodujúcej chvíli sa pošmykol a pokus poslal nepresne, mohol pritom prihrať aj nabiehajúcemu Lacazetteovi. O päť minút neskôr sa v dobrej pozícii pošmykol aj Tolisso, vzápätí sa na opačnom konci pripomenul Dolberg, hlavičkou však nepridal svoj druhý gól v dueli. Na 3:1 pre Lyon neupravil v obrovskej príležitosti krátko po príchode na ihrisko ani striedajúci Rybus. Až spojnica zastavila strelu Van de Beeka, ktorá mohla ukončiť akékoľvek špekulácie už desať minút pred záverečným hvizdom. Naopak, v 81. minúte sa presadil Ghezzal tečovanou hlavičkou a dostal OL iba jediný gól od predĺženia - 3:1. O tri minúty videl Viergever druhú žltú kartu a Amsterdam musel brániť v početnej nevýhode. Z nariadeného priameho kopu prepálil Fekir, ďalší pokus Ghezzala hostia zblokovali a Cornet v top možnosti minul vzdialenejšiu žrď len o centimetre. Cornet sa dral aj do ďalšej príležitosti, ale nepochodil a Olympique nedokonal semifinálový obrat, ktorý sa začal črtať tesne pred prestávkou a reálnejšie kontúry nabral po góle na 3:1.Celta vstúpila do zápasu svižne, prezentoval sa najmä Aspas, s ktorého strelou ľavačkou si poradil Romero. Manchester sa spoliehal na protiútoky pri ktorých hľadal hrotového Rashforda. Skóre otvorili domáci v 17. minúte, keď práve Rashford poslal z ľavého krídla presný center na vzdialenejšiu žrď, kde sa Fellaini uvoľnil od obrancu a prudkou hlavičkou priblížil United k finálovým bránam. Úplne čisté svedomie nemal pri inkasovanom góle brankár hostí Alvarez. V stredovej formácii anglického klubu zaujali individuálnymi prienikmi Pogba aj Mchitarjan, ale tréner Jose Mourinho napriek tomu i priaznivému stavu nepôsobil pri postrannej čiare spokojným dojmom.Druhé dejstvo spočiatku neprinieslo mnoho futbalovej krásy, Manchester mal z hľadiska semifinálovej matematiky "nahraté" a účelne sa približoval do Štokholmu. Alvarez si napravil reputáciu kvalitnými zákrokmi proti Rashofrdovi či Fellainimu a Celta sa predsa len nadýchla a párkrát zahrozila. Jozabed vyskúšal Romera v 72. minúte, ešte výhodnejšiu pozíciu zahodil Guidetti o tri minúty neskôr. Hostia sa skórovania dočkali päť minút pred koncom riadneho času, Roncaglia prekonal Romera hlavičkou po rohovom kope - 1:1. Španielskemu tímu chýbal na postup ešte jeden gól, po vylúčení Baillyho (United) aj Roncagliu (Celta) nadstavil hlavný rozhodca šesť minút, ale Vigo ho už nedosiahlo.