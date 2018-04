EURÓPSKA LIGA: Arsenal remizoval v prvom semifinále s Atleticom Madrid

Momentka zo zápasu Arsenal Londýn - Atletico Madrid. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. semifinálové zápasy EL 2017/18 - sumáre:



FC Arsenal - Atletico Madrid 1:1 (0:0)

Góly: 61. Lacazette - 82. Griezmann. Rozhodoval: Turpin (Fr.), ŽK: Vrsaljko (Atletico), ČK: 10. Vrsaljko (Atletico) po 2. ŽK



Arsenal: Ospina - Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal - Ramsey, Xhaka, Wilshere - Welbeck, Özil - Lacazette

Atletico: Oblak - Vrsaljko, Gimenez, Godin, Lucas - Correa (75. Savič), Niguez, Partey, Koke - Gameiro (65. Gabi), Griezmann (85. Torres)



Olympique Marseille - FC Salzburg 2:0 (1:0)

Góly: 15. Thauvin, 63. N'Jie. Rozhodoval: Collum (Škót.), ŽK: Lopez, Mitroglou - Wolf



Marseille: Pele - Sarr, Rami, Gustavo, Amavi - Lopez (60. N'Jie), Sanson - Thauvin (81. Germain), Payet, Ocampos (52. Anguissa) - Mitroglou

Salzburg: Walke - Lainer, Ramalho, Čaleta-Car, Ulmer - Haidara (81. Yabo), Samassekou, Wolf (68. Schlager), Berisha - Hwang (60. Gulbrandsen), Dabbur

Bratislava 26. apríla (TASR) - Futbalisti londýnskeho Arsenalu remizovali vo štvrtkovom úvodnom stretnutí semifinále Európskej ligy 2017/2018 na vlastnom štadióne s Atleticom Madrid 1:1. Alexandre Lacazette dal vedúci gól v 61. minúte. Hostia dohrávali už od 10. minúty bez vylúčeného Šimeho Vrsaljka, ako aj bez trénera Diega Simeoneho, ktorého po protestoch vykázali na tribúnu, ale dokázali vyrovnať v závere zásluhou Antoinea Griezmanna. Olympique Marseille zvíťazil doma nad FC Salzburg 2:0 gólmi Floriana Thauvina a Clintona N'Jieho.Zápas na Emirates Stadium výrazne ovplyvnila 10. minúta, keď sa hosťujúci Vrsaljko musel veľmi rýchlo porúčať pod sprchy po tom, ako v úvodnej desaťminútovke nazbieral dve žlté karty. Navyše, o pár minút neskôr rozhodca pre protesty vykázal trénera Atletica Diega Simeoneho na tribúnu. Arsenal mal pred sebou takmer celý duel v početnej výhode a snažil sa ju pretaviť v domáce víťazstvo. Šance mali Wilshere, Welbeck, Koscielny aj Monreal, ale ani jeden z nich neprekonal Oblaka v bránke hostí. Londýnčania mohli pykať v 37. minúte, po Parteyovej akcii vypálil Griezmann a bezgólový stav zachránil Ospina v bránke domácich. Arsenal pokračoval v obliehaní Atletica, ktoré odolávalo až do 61. minúty. V nej sa Lacazette vďaka skvelému výskoku presadil medzi dvoma obrancami a po centri Wilsherea skóroval hlavičkou - 1:0. Lacazette neskôr zahrozil aj prihrávkou, lopta z jeho kopačky prešla celou šestnástkou. "Kanonieri" tlačili súpera, ale musia skórovať aj o týždeň na jeho pôde, keďže osamotený Griezmann sa v 82. minúte presadil na dva razy aj s prispením pošmyknutí obrancov Arsenalu. Ten sa onedlho takmer vrátil do vedenia, Oblak vytiahol bravúrny a dôležitý zákrok pri hlavičke Ramseyho. Simeoneho zverenci si napriek náročnému priebehu vybudovali dobrú východiskovú pozíciu do domácej odvety.Marseille dosiahlo otvárací gól semifinálových konfrontácií v 15. minúte, keď sa Thauvin po priamom kope dostal k lopte a pokoril salzburského brankára Walkeho - 1:0. Rakúsky tím sa snažil o vyrovnanie ešte do prestávky, ale Pele v bránke OM si poradil pri možnostiach Dabbura aj Lainera. Hostia sa nemienili vzdať ani po zmene strán a Pele vytasil fantastický zákrok v 53. minúte po strele Wolfa. Efektívnejšie však bolo francúzske mužstvo, ktoré zdvojnásobilo svoj náskok v 63. minúte zásluhou striedajúceho N'Jieho - 2:0. Salzburg si vypracoval príležitosť aj za tohto stavu, pri pokuse striedajúceho Gulbrandsona v 77. minúte pomohla Pelemu žrď. Marseille vykročilo za finále, potvrdiť to musí ešte na budúci týždeň na súperovom trávniku.Odvety sú na programe vo štvrtok 3. mája v Madride a Salzburgu. Postupujúci sa stretnú vo finále 16. mája v Lyone, na víťaza EL čaká miestenka v skupinovej fáze Ligy majstrov 2018/2019.