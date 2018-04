EURÓPSKA LIGA: Arsenal v šlágri proti Atleticu, Wenger túži po trofeji

Na snímke futbalový tréner Arsene Wenger. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Úvodné semifinálové zápasy Európskej ligy UEFA 2017/18, ŠTVRTOK 26. apríla (21.05 h)

Bratislava 25. apríla (TASR) - Francúzsky futbalový tréner Arsene Wenger chce ukončiť takmer 22-ročné pôsobenie na lavičke Arsenalu Londýn triumfom v Európskej lige UEFA. Jeho zverencov však v semifinálovom šlágri čaká najťažší možný súper Atletico Madrid. Vo štvrtkovom úvodnom súboji s výkopom o 21.05 h bude mať Arsenal výhodu domáceho prostredia. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Olympique Marseille a FC Salzburg.Arsenal a Atletico sa v európskych klubových súťažiach stretnú vôbec prvýkrát, ich vzájomná konfrontácia bude pre mnohých predčasným finále.nastrieľali v tejto sezóne EL najviac gólov (29), no v meraniach síl so španielskymi tímami im ruže príliš nekvitnú. Z uplynulých šiestich stretnutí proti účastníkom La Ligy zvíťazili iba v jedinom. Kapitán Arsenalu Per Mertesacker tvrdí, že je najvyšší čas nepriaznivú bilanciu zmeniť a rozlúčiť sa s Wengerom tým najlepším možným spôsobom.uviedol nemecký obranca pre oficiálnu klubovú stránku. Arsenal v roku 2000 pod vedením Wengera postúpil do finále Pohára UEFA - predchodcu Európskej ligy.Atletico, ktoré triumfovalo v EL v rokoch 2010 a 2012, nastúpi v Londýne bez Diega Costu a Felipeho Luisa. Otáznik visí aj nad štartom obrancu Juanfrana, ktorý utrpel v nedeľu v lige proti Betisu Sevilla zranenie zadného stehenného svalu. Fernando Torres očakáva náročný zápas.zdôraznil skúsený útočník, pre ktorého to je posledná sezóna v Atleticu.Marseille má dvojnásobnú motiváciu postúpiť do finále EL. Vyvrcholenie súťaže sa totiž uskutoční 16. mája na francúzskej pôde - na štadióne Olympique Lyon. Športový riaditeľ OM Andoni Zubizarreta však varuje pred podcenením semifinálového súpera.povedal bývalý španielsky reprezentačný brankár. Salzburg môže vyrovnať najväčší klubový úspech z roku 1994, keď postúpil do finále Pohára UEFA./rozhodca: Clément Turpin (Fr.)//William Collum (Škót.)/