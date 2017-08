EURÓPSKA LIGA: Česká Viktoria Plzeň je v skupinovej fáze

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Odvety play off Európskej ligy UEFA 2017/2018:



AEK Larnaca - Viktoria Plzeň 0:0



- za hostí P. Hrošovský odohral celý zápas a dostal ŽK, M. Bakoš hral do 70. minúty + ŽK, M. Kozáčik sedel na lavičke náhradníkov



/prvý zápas 1:3, postúpila Viktoria Plzeň/







Dynamo Kyjev - Maritimo Funchal 3:1 (2:0)



Góly: 33. Garmaš, 35. Morozjuk, 61. Gonzalez - 68. Sen



/prvý zápas 0:0, postúpilo Dynamo Kyjev/







Östersunds FK - PAOK Solún 2:0 (0:0)



Góly: 70. a 77. Ghoddos



- za hostí R. Mak hral do 86. minúty



/prvý zápas 1:3, postúpil Östersunds FK/







Šeriff Tiraspol - Legia Varšava 0:0



ČK: 39. Pazdan (Legia)



/prvý zápas 1:1, postúpil Šeriff Tiraspol/







FC Oleksandrija - BATE Borisov 1:2 (1:0)



Góly: 34. Grycuk (z 11 m) - 70. a 74. Ivanič



/prvý zápas 1:1, postúpil BATE Borisov/







Maccabi Tel Aviv - SCR Altach 2:2 (1:1)



Góly: 41. Kjartansson, 73. Yeini - 20. Aigner, 59. Netzer



/prvý zápas 1:0, postúpil Tel Aviv/







FC Salzburg - Viitorul Constanta 4:0 (2:0)



Góly: 7. Dabbur, 38. Gulbrandsen, 52. Berisha (z 11 m), 88. Haidara



/prvý zápas 3:1, postúpil Salzburg/







Zenit Petrohrad - FC Utrecht 2:0 pp (1:0, 1:0)



Góly: 9. a 105. Kokorin



/prvý zápas 0:1, postúpil Zenit Petrohrad/







Fenerbahce Istanbul - Vardar Skopje 1:2 (0:0)



Góly: 61. Neustädter - 68. Jigauri, 90.+1 Gligorov



- za domácich M. Škrtel odohral celý zápas



/prvý zápas 0:2, postúpil Vardar Skopje/







Suduva Marijampole - Ludogorec Razgrad 0:0



/prvý zápas 0:2, postúpil Ludogorec Razgrad/







Videoton Székesfehérvár - Partizan Belehrad 0:4 (0:3)



Góly: 6. Tawamba, 24. Soumah, 35. a 87. Djurdjevič, ČK: 47. Juhász (Videoton)



/prvý zápas 0:0, postúpil Partizan Belehrad/







Skenderbeu Korce - Dinamo Záhreb 0:0



ČK: 78. Nimaga (Skenderbeu)



/prvý zápas 1:1, postúpil Skenderbeu Korce/







FC Midtjylland - Apollon Limassol 1:1 (1:0)



Góly: 10. Hassan - 50. Schembri



/prvý zápas 2:3, postúpil Apollon Limassol/







AEK Atény - FC Bruggy 3:0 (2:0)



Góly: 27. Christodoulopoulos (z 11 m), 39. a 90.+1 Simoes



/prvý zápas 0:0, postúpil AEK Atény/







Olympique Marseille - NK Domžale 3:0 (1:0)



Góly: 28. a 56. Germain, 86. Thauvin



- za domácich T. Hubočan nefiguroval na súpiske



/prvý zápas 1:1, postúpil Olympique Marseille/







Rosenborg Trondheim - Ajax Amsterdam 3:2 (1:0)



Góly: 26. Bendtner, 80. a 89. Adegbenro - 60. Younes, 61. Schöne



/prvý zápas 1:0, postúpil Rosenborg Trondheim/







SC Braga - FH Hafnarfjördur 3:2 (1:1)



Góly: 39. a 80. Dias, 90.+3 Sousa - 16. a 51. Bödvarsson



/prvý zápas 2:1, postúpil SC Braga/







Athletic Bilbao - Panathinaikos Atény 1:0 (1:0)



Gól: 22. Muniain



/prvý zápas 3:2, postúpil Athletic Bilbao/







FK Škendija 79 - AC Miláno 0:1 (0:1)



Gól: 13. Cutrone



/prvý zápas 0:6, postúpilo AC Miláno/







Hajduk Split - FC Everton 1:1 (1:0)



Góly: 43. Radoševič - 46. Sigurdsson



/prvý zápas 0:2, postúpil FC Everton/







CZ Belehrad - FK Krasnodar 2:1 (1:0)



Góly: 7. Radonjič, 46. Kanga - 81. Granqvist (z 11 m)



/prvý zápas 2:3, postúpila CZ Belehrad/







Austria Viedeň - NK Osijek 0:1 (0:0)



Gól: 62. Boban



/prvý zápas 2:1, postúpila Austria Viedeň/



Bratislava 25. augusta (TASR) - Český futbalový klub Viktoria Plzeň sa kvalifikoval do skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2017/2018.Zverenci trénera Pavla Vrbu vyradili v play off cyperský AEK Larnaca, ktorý zdolali doma 3:1. V odvete, v ktorej nastúpili od začiatku stredopoliar Patrik Hrošovský a útočník Marek Bakoš, uhral český zástupca bezgólovú remízu. Iba na lavičke náhradníkov sedel slovenský reprezentačný brankár Matúš Kozáčik. Prednosť medzi tromi žrďami dostal Aleš Hruška, ktorý podržal svoj tím a vychytal nulu.citoval portál idnes.cz kapitána Plzne Romana Hubníka.Nedarilo sa PAOK-u Solún, ktorému na postup nestačilo ani domáce víťazstvo 3:1 nad švédskym Östersunds FK. Na severe Európy prehral grécky klub v zostave s krídelníkom Róbertom Makom 0:2 a s účinkovaním na medzinárodnej scéne sa pre túto sezónu lúči.Fenerbahce Istanbul sa nepodarilo zmazať manko z prvého súboja proti Vardaru Skopje. Po prehre 0:2 v macedónskej metropole sa síce turecký tím ujal po hodine hry vedenia zásluhou Romana Neustädtera, jeho postupové nádeje však už onedlho zažehnal gruzínsky reprezentant Jaba Jigauri a v nadstavenom čase zariadil triumf hostí v pomere 2:1 Nikola Gligorov.Vo Felcsúte zažili veľké sklamanie priaznivci Videotonu Székesfehérvár. Ich klub uhral v prvom súboji na pôde Partizanu Belehrad nádejnú bezgólovú remízu, doma však podľahol jasne 0:4. Po jednom góle zaznamenala dvojica hráčov, ktorá pôsobila vo Fortuna lige - kamerunský útočník Leandre Tawamba (Ružomberok, Zlaté Moravce) a Guinejčan Seydouba Soumah (Slovan Bratislava).Žreb skupinovej fázy je na programe v piatok 25. augusta o 13.00 h v Monte Carle.