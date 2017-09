Európska liga: České kluby s víťazstvom, remízou i prehrou

Na snímke vpravo slovenský stredopoliar Slavie Miroslav Stoch, vľavo hráč Nikózie Vincius gól v prvom zápase play off Ligy majstrov vo futbale APOEL Nikózia - Slavia Praha. Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 15. septembra (TASR) - České kluby vstúpili do skupinovej fázy futbalovej Európskej ligy 2017/2018 rozdielne. Slavia Praha zdolala vo štvrtkovom domácom stretnutí 1. kola izraelský Maccabi Tel Aviv 1:0, FC Zlín remizoval s moldavským Šeriffom Tiraspoľ 0:0 a Viktoria Plzeň prehrala na pôde rumunského FCSB 0:3.Jediné víťazstvo z troch pokusov tak dosiahol úradujúci majster v A-skupine, kde sa zrodil druhý výsledok FC Villarreal - FK Astana 3:1. Útočník Tomáš Necid zariadil Slavii najtesnejší úspech gólom už v 12. minúte. Slovenský krídelník Miroslav Stoch odohral celé stretnutie a videl žltú kartu, jeho krajan a spoluhráč Jakub Hromada pobudol na edenskom trávniku do 81. minúty.povedal pre server idnes.cz Necid, ktorý je už vo svojej štvrtej anabáze v Slavii, strelecky sa za ňu presadil prvýkrát po troch rokoch.Necid mohol aj zvýšiť skóre, jednu vyloženú príležitosť nepremenil, ďalšiu áno, ale radosť mu zmaril ofsajdový verdikt:Zlín zažil debut v Európskej lige a zo štadióna v Olomouci neodišiel zdolaný. Vďačil za to predovšetkým brankárovi Stanislavovi Dostálovi, ktorý si takisto odkrútil prvé vystúpenie v pohárovej Európe. Pri bezgólovej remíze v F-skupine zmaril viacero dobrých možností Tiraspoľu.uviedol Dostál.Šeriff nebol lákadlo, napriek európskej premiére si do Olomouca našlo cestu 4499 divákov. V "efku" figurujú aj FC Kodaň a Lokomotiv Moskva (0:0).dodal Dostál. Slovenský obranca Róbert Matejov odohral za Zlín celý súboj.Najhoršie odštartovala Plzeň, ktorá má spomedzi trojice českých zástupcov najviac medzinárodných skúseností z uplynulých rokov. V zápase G-skupiny podľahla FCSB rozdielom triedy. Rovnaký oponent ju v tejto sezóne vyradil už v treťom predkole Ligy majstrov. Slovenský reprezentačný stredopoliar Patrik Hrošovský absolvoval za Viktoriu plnú minutáž a videl žltú kartu, jeho krajan Marek Bakoš naskočil do plzenského útoku po hodine hry a brankára Matúša Kozáčika nechal tréner Pavel Vrba na lavičke náhradníkov.povedal Vrba. Na jeho zverencov čakajú v skupine aj Hapoel Be'er Sheva a FC Lugano (2:1).