EURÓPSKA LIGA: Mak o zápase gréckeho PAOK: Nehrali sme dobre

Na archívnej snímke slovenský útočník Robert Mak.

Kyjev 28. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Róbert Mak absolvoval vo štvrtok prvý súťažný zápas po návrate do PAOK Solún. V úvodnom stretnutí 3. predkola Európskej ligy UEFA remizovalo jeho mužstvo na ihrisku ukrajinského Olimpiku Doneck 1:1, pričom Mak nastúpil v základnej zostave hostí.Slovenský futbalista hral do 81. minúty, keď ho za stavu 1:1 vystriedal Pelkas.uviedol Mak pre svoju oficiálnu webovú stránku.Dvadsaťšesťročný krídelník prišiel do PAOK v júli 2014 a uzavrel kontrakt na tri roky. Po dvoch rokoch však prestúpil do ruského Zenitu Petrohrad. Pred aktuálnym ročníkom 2017/2018 opäť zamieril do gréckeho klubu na sezónne hosťovanie s opciou na trvalý prestup.