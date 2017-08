EURÓPSKA LIGA: Mak pred odvetou s Östersundsom: Chceme postúpiť

Na archívnej snímke slovenský útočník Robert Mak. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Odvety play off Európskej ligy UEFA, ŠTVRTOK 24. augusta:



18.00 AEK Larnaca - Viktoria Plzeň /prvý zápas 1:3/

18.45 Dynamo Kyjev - Maritimo Funchal /0:0/

19.00 Östersunds FK - PAOK Solún /1:3/

19.00 Šeriff Tiraspol - Legia Varšava /1:1/

19.00 Zenit Petrohrad - FC Utrecht /0:1/

19.00 FC Oleksandrija - BATE Borisov /1:1/

19.00 Maccabi Tel Aviv - SCR Altach /1:0/

19.00 FC Salzburg - Viitorul Constanta /3:1/

19.30 Suduva Marijampole - Ludogorec Razgrad /0:2/

19.30 Fenerbahce Istanbul - Vardar Skopje /0:2/

20.00 Videoton Székesfehérvár - Partizan Belehrad /0:0/

20.00 Skenderbeu Korce - Dinamo Záhreb /1:1/

20.00 FC Midtjylland - Apollon Limassol /2:3/

20.00 AEK Atény - FC Bruggy /0:0/

20.45 Olympique Marseille - NK Domžale /1:1/

20.45 Rosenborg Trondheim - Ajax Amsterdam /1:0/

20.45 SC Braga - FH Hafnarfjördur /2:1/

20.45 Athletic Bilbao - Panathinaikos Atény /3:2/

20.45 FK Škendija 79 - AC Miláno /0:6/

21.00 Hajduk Split - FC Everton /0:2/

21.00 CZ Belehrad - FK Krasnodar /2:3/

21.05 Austria Viedeň - NK Osijek /2:1/

Bratislava 24. augusta (TASR) - Vo štvrtok sa skompletizuje zoznam účastníkov skupinovej fázy Európskej ligy 2017/18. V odvetách play off sa predstaví kvarteto klubov, v ktorých pôsobia slovenskí futbalisti. PAOK Solún s Robertom Makom vyhral v úvodnom súboji nad švédskym Östersundsom FK 3:1 a vytvoril si dobrú východiskovú pozíciu.Podľa slovenského reprezentanta však ešte o ničom nie je rozhodnuté.povedal Mak o ambíciách gréckeho klubu pre svoju oficiálnu webovú stránku.Aj Viktoria Plzeň v kádri s Matúšom Kozáčikom, Patrikom Hrošovským a Marekom Bakošom vyhrala v úvodnom dueli nad cyperskou Larnakou 3:1. Bakoš sa zaskvel dvomi gólmi a "viktorku" spasil aj vo víkendovom ligovom stretnutí proti Jihlave, v ktorom sa po zranení vrátil do zápasového kolotoča brankár Kozáčik.Náročná úloha čaká Fenerbahce Istanbul s Martinom Škrtelom. Turci musia proti macedónskemu Vardaru Skopje zamazať manko 0:2 z prvého zápasu. Olympique Marseille v kádri s Tomášom Hubočanom uhralo na pôde slovinského NK Domžale remízu 1:1 a na Stade Velodrome by malo potvrdiť pozíciu favorita.Prísne bezpečnostné opatrenia budú sprevádzať odvetu medzi Evertonom, ktorý v 3. predkole vyradil MFK Ružomberok a Hajdukom Split. Fanúšikovia chorvátskeho klubu počas prvého zápasu vtrhli na ihrisko a slovenský rozhodca Ivan Kružliak ho musel na niekoľko minút prerušiť. Wayne Rooney a spol napokon triumfovali 2:0.Žreb skupinovej fázy EL je na programe v piatok 25. augusta o 13.00 h vo švajčiarskom Nyone.