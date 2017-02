EURÓPSKA LIGA: Makov Zenit má najvyššie ciele,v ceste stojí Anderlecht

Na snímke futbalisti Zenitu Petrohrad, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Európska liga - 1. zápasy šestnásťfinále (štvrtok 16. februára):



FK Krasnodar - Fenerbahce Istanbul /17.00 h SEČ, rozhodcovia: KRUŽLIAK - BALKO, SOMOLÁNI (všetci SR)/

Olympiakos Pireus - FK Osmanlispor /19.00/

Celta Vigo - Šachtar Doneck /19.00/

Ludogorec Razgrad - FC Kodaň /19.00/

FK Rostov - Sparta Praha /19.00/

KAA Gent - Tottenham Hotspur /19.00/

AZ Alkmaar - Olympique Lyon /19.00/

Borussia Mönchengladbach - ACF Fiorentina /19.00/

Astra Giurgiu - KRC Genk /19.00/

Anderlecht Brusel - Zenit Petrohrad /21.05/

Hapoel Beer Ševa - Besiktas Istanbul /21.05/

PAOK Solún - Schalke 04 Gelsenkirchen /21.05/

Legia Varšava - Ajax Amsterdam /21.05/

Athletic Bilbao - APOEL Nikózia /21.05/

Manchester United - AS St. Étienne /21.05/

FC Villarreal - AS Rím /21.05/

Bratislava 16. februára (TASR) - Pre futbalistov Zenitu Petrohrad vrátane slovenského reprezentanta Róberta Maka bude štvrtkový prvý duel šestnásťfinále Európskej ligy UEFA 2016/17 prvým stretnutím po dvojmesačnej prestávke. Ruský tím sa od 21.05 h predstaví na ihrisku Anderlechtu Brusel.Zenit má podľa Maka okrem domácej súťaže najvyššie ciele aj v EL. Ak ich chce naplniť, na úvod vyraďovacej fázy musí prekonať belgickú prekážku.povedal 25-ročný krídelník na svojej oficiálnej internetovej stránke.Mak síce dostal od protihráča v záverečnom prípravnom stretnutí nepríjemný úder do chrbta, ale je pripravený nastúpiť. Petrohradčania pricestovali do Belgicka už v piatok, odvtedy sa pripravovali v Tubize neďaleko Bruselu. Pre slovenského futbalistu bude mať súboj mierne špecifický význam, keďže v lete mal konkrétnu ponuku aj práve od Anderlechtu:Okrem Maka môžu do programu úvodných zápasov šestnásťfinále zasiahnuť už len dvaja jeho krajania. Stredný obranca Fenerbahce Istanbul Martin Škrtel je totiž suspendovaný, krídelník Miroslav Stoch sa nezmestil na súpisku tureckého klubu pre play off. FC Kodaň aj Borussia Mönchengladbach poputovali do jarnej časti EL zo skupinovej fázy Ligy majstrov, na jeseň v kádri dánskeho tímu figuroval stredopoliar Ján Greguš, v nemeckom bol záložník László Bénes. Kodaň nastúpi na ihrisku bulharského Ludogorca Razgrad (19.00), Mönchengladbach v rovnakom čase na vlastnom štadióne privíta taliansku Fiorentinu. V súboji Fenerbahce na pôde ruského FK Krasnodar (17.00 h SEČ) však Slovensko zastúpia rozhodcovia, hlavným arbitrom bude Ivan Kružliak, ktorému na čiarach pomôžu Martin Balko a Tomáš Somoláni.Na druhú najprestížnejšiu európsku klubovú trofej si brúsi zuby aj Manchester United. Ten bojuje v aktuálnej sezóne o tri trofeje, v najbližších jedenástich dňoch má okrem konfrontácie s AS St. Étienne na programe tiež finále Ligového pohára a osemfinále FA Cupu. Za anglické mužstvo hrá stredopoliar Paul Pogba, dres francúzskeho si oblieka jeho brat Fiorentin.povedal obranca Fiorentin pre oficiálny web Európskej futbalovej únie.