EURÓPSKA LIGA: Man Utd chce skompletizovať zbierku európskych trofejí

Hráči Manchesteru United, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finále Európskej ligy UEFA 2016/17, STREDA 20.45 v Štokholme



Ajax Amsterdam - Manchester United /rozhoduje: Damir Skomina (Slov.)/



predpokladané zostavy:

Ajax: Onana - Veltman, Sanchez, De Ligt, Viergever - Ziyech, Schöne, Klaassen - Traore, Dolberg, Younes

Manchester: Romero - Valencia, Jones, Blind, Darmian - Herrera - Fellaini, Pogba - Mchitarjan, Lingard - Rashford

Cesta Ajaxu a Manchestru do finále

Fakty a zaujímavosti pred finále

Fakty a zaujímavosti pred finále futbalovej Európskej ligy UEFA 2016/17 medzi Manchestrom United a Ajaxom Amsterdam v Štokholme (streda 24. mája, 20.45 SELČ):



- pre oba tímy to bude prvé finále EL

- Manchester United má šancu skompletizovať svoju zbierku európskych klubových trofejí a vyrovnať sa Ajaxu, Bayernu Mníchov, FC Chelsea a Juventusu Turín

- finále sa uskutoční v deň 22. výročia doposiaľ posledného triumfu Ajaxu v Lige majstrov

- pre Ajax to bude jubilejné 10. európske finále, prvé od roku 1996, keď vo finále LM prehral po jedenástkovom rozstrele s Juventusom

- Ajax sa môže stať prvým klubom v histórii, ktorý vyhrá dve najvýznamnejšie európske súťaže v oboch ich podobách. Ajax v rokoch 1971, 1972 a 1973 vyhral Európsky pohár majstrov (EPM), v roku 1995 LM a v roku 1992 Pohár UEFA - predchodcu EL

- Manchester United získal doposiaľ poslednú európsku trofej v roku 2008 po finálovom triumfe nad Chelsea v LM

- oba tímy sa v európskych klubových súťažiach stretnú piatykrát

- v 1. kole Pohára UEFA v sezóne 1976/1977 za z postupu tešil Manchester United, keď po prehre 0:1 v Amsterdame vyhral doma 2:0

- v šestnásťfinále EL 2011/2012 bol vo vzájomnej konfrontácii opäť úspešný Manchester. Na pôde Ajaxu triumfoval 2:0 a napriek prehre 1:2 v domácej odvete postúpil do osemfinále. Zo súčasného kádra "červených diablov" boli pri tom Ashley Young, Phil Jones, Chris Smalling a David de Gea

- Ajax v tejto sezóne EL nevyhral mimo amsterdamskej Arény šesť zápasov za sebou

- Manchester United ťahá v EL desaťzápasovú sériu bez prehry. Na konto si pripísal sedem víťazstiev a tri remízy

- Ajax na ceste do finále strelil 24 gólov, o gól viac ako Manchester. Inkasoval však až 15-krát, zatiaľ čo United iba osemkrát

- Ajax zaznamenal suverénne najviac striel spomedzi všetkých účastníkov tohtosezónnej EL (225) aj najviac striel na bránku (95). Prvý je aj v počte faulov (236), žltých kariet (45) a červených kariet (4)

- Manchester zaznamenal v tejto sezóne EL najviac prihrávok (6702)

- Útočník Ajaxu Justin Kluivert je synom bývalého holandského reprezentanta Patricka Kluiverta, ktorý v sezóne 2004/2005 pôsobil na Britských ostrovoch v tíme Newcastle United

- v Štokholme sa vo finále nepredstaví žiadny švédsky hráč. Útočníka Manchestru Zlatana Ibrahimoviča vyradilo zranenie. "Ibra" získal v minulosti s Ajaxom tri holandské tituly

- Obranca United Daley Blind nastúpi proti svojmu bývalému zamestnávateľovi a bývalému klubu svojho otca Dannyho Blinda, s ktorým štyrikrát vyhral Eredivisie

- bývalý brankár Edwin van der Sar, ktorý v roku 2008 triumfoval s Manchestrom v LM, bude v Štokholme vo funkcii generálneho riaditeľa Ajaxu

- stredopoliar United Michael Carrick sa môže stať vo veku 35 rokov a 300 dní najstarším víťazom EL

- anglický zástupca triumfoval v doposiaľ jedinom európskom klubovom finále v Štokholme. Londýnska Chelsea zdolala v roku 1998 na štadióne Rasunda VfB Stuttgart 1:0

Organizátori zvýšili bezpečnostné opatrenia

Prehľad finálových zápasov Európskej ligy a Pohára UEFA



1971/72 Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers 2:1 a 1:1

1972/73 FC Liverpool - Borussia Mönchengladbach 3:2 a 0:2

1973/74 Feyenoord Rotterdam - Tottenham Hotspur 2:2 a 2:0

1974/75 Borussia Mönchengladbach - Twente Enschede 0:0 a 5:1

1975/76 FC Liverpool - FC Bruggy 3:2 a 1:1

1976/77 Juventus Turín - Athletic Bilbao 1:0 a 1:2

1977/78 PSV Eindhoven - SEC Bastia 0:0 a 3:0

1978/79 Borussia Mönchengladbach - CZ Belehrad 1:1 a 1:0

1979/80 Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach 3:2 a 0:1

1980/81 Ipswich Town - AZ Alkmaar 3:0 a 2:4

1981/82 IFK Göteborg - SV Hamburg 1:0 a 3:0

1982/83 RSC Anderlecht Brusel - Benfica Lisabon 1:0 a 1:1

1983/84 Tottenham Hotspur - Anderlecht Brusel 1:1 a 1:1 (4:3 rozstrel z 11 m)

1984/85 Real Madrid - Videoton Székesfehérvár 3:0 a 0:1

1985/86 Real Madrid - 1. FC Kolín 5:1 a 0:2

1986/87 IFK Göteborg - Dundee United 1:0 a 1:1

1987/88 Bayer Leverkusen - Espaňol Barcelona 0:3 a 3:0 (3:2 rozstrel z 11 m)

1988/89 SSC Neapol - VfB Stuttgart 2:1 a 3:3

1989/90 Juventus Turín - AC Fiorentina 3:1 a 0:0

1990/91 Inter Miláno - AS Rím 2:0 a 0:1

1991/92 Ajax Amsterdam - AC Turín 2:2 a 0:0

1992/93 Juventus Turín - Borussia Dortmund 3:1 a 3:0

1995/96 Bayern Mníchov - Girondins Bordeaux 2:0 a 3:1

1996/97 Schalke 04 Gelsenkirchen - Inter Miláno 1:0 a 0:1 (4:1 rozstrel z 11 m)

1997/98 Inter Miláno - Lazio Rím 3:0 (0:1) v Paríži

1998/99 AC Parma - Olympique Marseille 3:0 (2:0) v Moskve

1999/00 Galatasaray Istanbul - Arsenal Londýn 0:0 v Kodani (4:3 rozstrel z 11 m)

2000/01 FC Liverpool - CD Alaves 5:4 pp (4:4, 3:1) v Dortmunde

2001/02 Feyenoord Rotterdam - Borussia Dortmund 3:2 (2:0) v Rotterdame

2002/03 FC Porto - Celtic Glasgow 3:2 pp v Seville

2003/04 FC Valencia - Olympique Marseille 2:0 v Göteborgu

2004/05 CSKA Moskva - Sporting Lisabon 3:1 v Lisabone

2005/06 FC Sevilla - FC Middlesbrough 4:0 v Eindhovene

2006/07 FC Sevilla - Espaňol Barcelona 2:2 v Glasgowe (3:1 rozstrel z 11 m)

2007/08 Zenit Petrohrad - Glasgow Rangers 2:0 v Manchestri

2008/09 Šachtar Doneck - Werder Brémy 2:1 pp v Istanbule

2009/10 Atletico Madrid - FC Fulham 2:1 pp v Hamburg

2010/11 FC Porto - Sporting Braga 1:0 v Dubline

2011/12 Atletico Madrid - Athletic Bilbao 3:0 v Bukurešti

2012/2013 Benfica Lisabon - Chelsea Londýn 1:2 v Amsterdame

2013/2014 FC Sevilla - Benfica Lisabon 0:0 V Turíne (4:2 rozstrel z 11 m)

2014/2015 FC Sevilla - Dnepr Dnepropetrovsk 3:2 vo Varšave

2015/2016 FC Liverpool - FC Sevilla 1:3 v Bazileji



/* od ročníka 1997/98 sa finále hrá na jeden zápas/



Najúspešnejšie kluby:



FC Sevilla 5 (2006, 2007, 2014, 2015, 2016)

FC Liverpool 3 (1973, 1976, 2001)

Juventus Turín 3 (1977, 1990, 1993)

Inter Miláno 3 (1991, 1994, 1998)

Borussia Mönchengladbach 2 (1975, 1979)

Tottenham Hotspur 2 (1972, 1984)

Feyenoord Rotterdam 2 (1974, 2002)

IFK Göteborg 2 (1982, 1987)

Real Madrid 2 (1985, 1986)

AC Parma 2 (1995, 1999)

FC Porto 2 (2003, 2011)

Atlético Madrid 2 (2010, 2012)



Víťazi podľa krajín:



Španielsko 10

Taliansko 9

Anglicko 7

Nemecko 6

Holandsko 4

Portugalsko 2

Rusko 2

Švédsko 2

Belgicko 1

Turecko 1

Ukrajina 1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 23. mája (TASR) - Futbalisti Manchestru United nastúpia na stredajšie finále Európskej ligy UEFA proti Ajaxu Amsterdam (20.45 h) s cieľom skompletizovať zbierku trofejí. Zverenci Joseho Mourinha ešte nikdy nevyhrali túto súťaž ani jej predchodcu Pohár UEFA. Ak v Štokholme uspejú, vyrovnajú sa kvartetu Ajax, Bayern Mníchov, FC Chelsea, Juventus Turín a zároveň získajú miestenku do skupinovej fázy Ligy majstrov 2017/18.Tréner "červených diablov" Jose Mourinho pár dní pred súbojom vo Friends aréne prilial vodu do ohňa. Vyhlásil totiž, že Ajax nemá vo finále čo hľadať, pretože sa do EL dostal po neúspešnej baráži o skupinovú fázu LM s ruským FC Rostov.uviedol portugalský kouč pre britské médiá.Mourinha neprekvapilo, že omladený tím Ajaxu to dotiahol tak ďaleko.zdôraznil lodivod ManUtd.United ťahajú v EL desaťzápasovú sériu bez prehry. Španielsky krídelník Juan Mata však očakáva, že proti Ajaxu to budú mať mimoriadne náročné.uviedol Mata pre oficiálny klubový web.Manchestru United budú pre zranenia chýbať kanonier Zlatan Ibrahimovič i obrancovia Marcos Rojo a David Bailly. Hlavným kandidátom na obsadenie stopérskeho miesta je Phil Jones.Ajax sa môže stať prvým klubom v histórii, ktorý vyhrá dve najvýznamnejšie európske súťaže v oboch ich podobách. V rokoch 1971, 1972 a 1973 vyhrali "červeno-bieli" Európsky pohár majstrov (EPM), v roku 1995 LM a v roku 1992 Pohár UEFA. Pre Ajax to bude jubilejné 10. európske finále, prvé od roku 1996, keď vo finále LM prehral po jedenástkovom rozstrele s Juventusom. Uskutoční sa presne v deň 22. výročia triumfu v LM, ktorý 24. mája 1995 v súboji a AC Miláno zariadil Patrick Kluivert.Tréner Ajaxu Peter Bosz tvrdí, že jeho zverenci nebudú v Štokholme pod žiadnym tlakom.prízvukoval Bosz.Ajax vo štvrťfinálovej odvete na pôde Schalke 04 spasil gól v predĺžení. V semifinálovej konfrontácii s Lyonom holandský vicemajster napriek domácemu triumfu 4:1 mal čo robiť, aby sa na francúzskej pôde nepredlžovalo.Cesta Ajaxu Amsterdam a Manchestru United do finále Európskej ligy UEFA 2016/17 v Štokholme:PAOK Solún 1:1 doma, 2:1 vonkuFC Rostov 1:1 d, 1:4 vPanathinaikos Atény 2:1 v, 2:0 dStandard Liege 1:0 d, 1:1 vCelta Vigo 2:2 v, 3:2 d1. miesto, 14 bodov, skóre 11:6Legia Varšava 0:0 v, 1:0 dFC Kodaň 1:2 v, 2:0 dSchalke 04 Gelsenkirchen 2:0, 2:3 ppOlympique Lyon 4:1 d, 1:3 v9 výhier/5 remíz/3 prehry, skóre: 29:22Feyenoord Rotterdam 0:1 v, 4:0 dZorya Luhansk 1:0 d, 2:0 vFenerbahce Istanbul 4:1 d. 1:2 v2. miesto, 12 bodov, skóre 12:4St. Etienne 3:0 d, 1:0 vFC Rostov 1:1 v, 1:0 dAnderlecht Brusel 1:1 v, 2:1 pp dCelta Vigo 1:0 v, 1:1 d9 výhier/3 remízy/2 prehry, skóre: 23:8Polícia v Štokholme je pripravená na rôzne bezpečnostné scenáre pred finálovým duelom Európskej ligy UEFA medzi Ajaxom Amsterdam a Manchestrom United.Spoluhostiteľom finálového duelu je Švédska futbalová asociácia (SvFF), pre ktorú je najvyššou prioritou bezpečnosť hráčov, funkcionárov i fanúšikov.uviedol hovorca SvFF Niklas Bodell.Organizátori finále EL ešte zvýšili bezpečnostné opatrenia po pondelňajšom teroristickom útoku v Manchestri, ktorý si vyžiadal najmenej 22 mŕtvych a približne 60 zranených. K výbuchu došlo na konci vystúpenia americkej speváčky Ariany Grande.Hovorca štokholmskej polície Lars Bystrom uviedol, že žiadny z klubov nevyjadril obavy o bezpečnosti stretnutia, preto neexistujú pochybnosti o odohratí zápasu. V rámci zvýšenej bezpečnosti však povolali do služby aj policajtov z ostatných častí Švédska. Finálový duel medzi Ajaxom a Manchestrom United je na programe v stredu 24. mája o 20.45 h. Informovala agentúra DPA.