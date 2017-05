EURÓPSKA LIGA: Mata varuje pred Celtou Vigo,oslabený Ajax vs. Lyon

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Európska liga UEFA 2016/17 - semifinále - 1. zápasy:



STREDA 3. mája, 18.45 SELČ

Ajax Amsterdam - Olympique Lyon /rozhoduje Gianluca Rocchi (Tal.)



ŠTVRTOK 4. mája, 21.05 SELČ

Celta Vigo - Manchester United /rozhoduje Sergej Karasev (Rus.)/

Bratislava 3. mája (TASR) - V prvom zápase semifinále Európskej ligy UEFA 2016/17 sa už v stredu 3. mája stretnú futbalisti Ajaxu Amsterdam s Olympiqueom Lyon, na druhý deň Celta Vigo vyzve favorizovaný Manchester United.Ajax v predošlých štyroch vzájomných zápasoch s Lyonom ani raz neprehral (2 výhry, 2 remízy) a celkovo je už v dvanástich súbojoch európskych pohárov na domácej pôde nezdolaný, pričom uplynulých šesť vyhral. Na druhej strane však Lyon dokázal päťkrát v tejto sezóne skórovať na ihriskách súperov.Ajax mal voľný víkend, víťaz Pohára UEFA z roku 1992 sa pokúsi dostať cez Lyon do finále a siahnuť si aj na nástupnícku trofej európskeho pohára číslo dva.vyhlásil kapitán Ajaxu Davy Klaassen. Jeho tím sa bude musieť zaobísť bez suspendovaných obrancov Joela Veltmana a Nicka Viergevera.Lyon ešte nikdy nepostúpil do finále európskeho pohára. V tábore francúzskeho tímu dúfajú v štart kľúčového stredopoliara Corentina Tolissa.vyhlásil prezident Lyonu Jean-Michel Aulas.Celta a ManUnited sa stretnú prvýkrát. Galícijský klub má proti anglickým tímom bilanciu päť víťazstiev a štyri prehry. United sa na španielskom území nedarí, z 22 pokusov dokázal vyhrať na Pyrenejskom polostrove len dvakrát. Tréner "červených diablov" Jose Mourinho verí, že bude môcť počítať so stredopoliarmi Paulom Pogbom a Marouaneom Fellainim. Po zranení by sa mal vrátiť do zostavy aj Španiel Juan Mata, otáznik visí nad štartmi Lukea Shawa a Erica Baillyho, ktorí utrpeli zranenia vo víkendovom zápase Premier League proti Swansea (1:1). Mata tvrdí, že Celtu nemôže jeho tím podceniť, hoci v La Lige figuruje až na 11. priečke.vyhlásil Mata.Celta cez víkend podľahla Bilbau 0:3, šetrila však niektorých kľúčových a najviac vyťažených hráčov.uviedol kormidelník Celty Eduardo Berizzo.Odvety semifinále sa uskutočnia na budúci týždeň, finále EL je na programe 24. mája v Štokholme.