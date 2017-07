EURÓPSKA LIGA: Neľahká úloha pre tímy SR, Hrnčára motivuje Everton

Na snímke tréner A-tímu Ružomberka Norbert Hrnčár. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

EL UEFA 2017/18 - 2. predkolo - odvetné stretnutia:



17.00 Lyngby BK - ŠK Slovan Bratislava /1:0, RTVS/ - rozhodca: Vilhjalmur Thorarinsson (Isl.)

19.00 SK Brann Bergen - MFK Ružomberok /1:0, RTVS/ - rozhodca: Arťom Kučin (Kaz.)

19.00 Bnei Jehuda Tel Aviv - AS Trenčín /1:1, Dajto/ - rozhodca: Tomasz Musial (Poľ.)

17.00 Dinamo Minsk - Rabotnički Skopje /1:1/

18.00 FK Trakai - Norrköping /1:2/

18.00 Vaasa PS - Bröndby Kodaň /0:2/

18.00 FK Mladá Boleslav - Shamrock Rovers /3:2/

18.00 HJK Helsinki - Skendija Tetovo /1:3/

18.00 Suduva Marijampole - FK Liepaja /2:0/

18.30 Dinamo Brest - SCR Altach /1:1/

19.00 AEK Larnaka - Cork City /1:0/

19.00 AIK Štokholm - Željezničar Sarajevo /0:0/

19.00 Levski Sofia - Hajduk Split /0:1/

19.00 FC Midtjylland - Ferencváros Budapešť /4:2/

19.00 Odds Grenland - FC Vaduz /1:0/

19.00 FK Zira - Astra Giurgiu /1:3/

19.00 FC Zaria Balti - Apollon Limassol /0:3/

19.30 Botev Plovdiv - Beitar Jeruzalem /1:1/

19.30 FC Utrecht - FC Valetta /0:0/

19.30 Galatasaray Istanbul - Östersunds FK /0:2/

19.30 CS Fola Esch - Inter Baku /0:1/

19.45 FC Luzern - NK Osijek /0:2/

20.00 AEL Limassol - Progres Niederkorn /1:0/

20.00 Skënderbeu Korca - Kajrat Almaty /1:1/

20.00 NK Domžale - Valur Reykjavík /2:1/

20.00 Lech Poznaň - FK Haugesund /2:3/

20.30 Crvena zvezda Belehrad - Irtyš Pavlodar /1:1/

20.30 Jagiellonia Bialystok - FK Gabala /1:1/

20.30 Mladosť Podgorica - Sturm Graz /1:0/

20.45 ND Gorica - Panionios Atény /0:2/

20.45 Širokij Brijeg - FC Aberdeen /1:1/

21.00 Videoton Székesfehérvár - JK Nomme Kalju /3:0/

21.15 KR Reykjavík - Maccabi Tel Aviv /1:3/



Kalendár žrebov:



4. augusta: žreb play off (Nyon)

25. augusta: žreb skupinovej fázy (Monako)

11. decembra: žreb šestnásťfinále

23. februára 2018: žreb osemfinále (Nyon)

16. marca: žreb štvrťfinále (Nyon)

13. apríla: žreb semifinále a finále (Nyon)



Kalendár zápasov:



20. júla: odvety 2. predkola

27. júla: 1. zápasy 3. predkola

3. augusta: odvety 3. predkola

17. augusta: 1. zápasy play off

24. augusta: odvety play off

14. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

28. septembra: 2. kolo skupinovej fázy

19. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

2. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

23. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

7. decembra: 6. kolo skupinovej fázy

15. februára 2018: 1. zápasy šestnásťfinále

22. februára: odvety šestnásťfinále

8. marca: 1. zápasy osemfinále

15. marca: odvety osemfinále

5. apríla: 1. zápasy štvrťfinále

12. apríla: odvety štvrťfinále

26. apríla: 1. zápasy semifinále

3. mája: odvety semifinále

16. mája: finále (Lyon)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júla (TASR) - Slovenské tímy v 2. predkole futbalovej Európskej ligy UEFA 2017/18 majú v odvetných stretnutiach na pôde súperov neľahkú úlohu. ŠK Slovan Bratislava aj MFK Ružomberok prehrali v prvom zápase 0:1, AS Trenčín remizoval 1:1.Bratislavčania nastúpia na štvrtkovú odvetu najskôr, o 17.00 h sa predstavia na trávniku dánskeho BK Lyngby Kodaň. V domácom zápase si vypracovali niekoľko gólových príležitostí, no nepremenili ich a inkasovali pätnásť minút pred koncom riadneho hracieho času. Vďaka hernému prejavu však zverenci Ivana Vukomanoviča stále pomýšľajú na 3. predkolo, v ktorom by narazili na ruský FK Krasnodar.povedal brankár Dominik Greif.dodal útočník Róbert Vittek. Ten tesne pred úvodným duelom predĺžil zmluvu so Slovanom o ďalšiu sezónu.O dve hodiny neskôr začnú rovnaký nepriaznivý stav dobiehať Ružomberčania na ihrisku nórskeho SK Brann Bergen. Deň po domácej prehre absolvovali prípravné stretnutie, v ktorom v Bešeňovej podľahli Karvinej 2:3. Pre trénera MFK Norberta Hrnčára je veľká motivácia súper, ktorého by dostal v prípade postupu do nasledujúcej kvalifikačnej fázy - anglický FC Everton.uviedol Hrnčár na oficiálnej internetovej stránke ružomberského klubu.V najprijateľnejšej pozícii sa nachádzajú Trenčania, ktorí však tiež musia na pôde izraelského Bnei Jehuda Tel Aviv streliť minimálne gól. Ak sa tím pod trénerským vedením Martina Ševelu prebojuje ďalej, čaká naň ruský Zenit Petrohrad.povedal Ševela.