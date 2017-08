EURÓPSKA LIGA: Plzeň na Cypre sklamala, ale postúpila do skupiny

Radosť futbalistov Viktorie Plzeň, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Plzeň 25. augusta (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň síce v odvete play off Európskej ligy UEFA 2017/18 na pôde cyperskej AEK Larnacy nenadchli, napriek tomu postúpili do skupinovej fázy. Po domácej výhre 3:1 vo štvrtok v odvete remizovali bez gólov, keď ich viacerými výbornými zákrokmi zachránil brankár Aleš Hruška.Ten dostal prednosť pred slovenským reprezentantom Matúšom Kozáčikom a tento ťah trénerovi Pavlovi Vrbovi vyšiel. Vo veľkej horúčave odohral celý zápas aj slovenský reprezentačný stredopoliar Patrik Hrošovský, jeho krajan útočník Marek Bakoš hral do 70. minúty.citoval Vrbu klubový web "Viktorky".pokračoval kouč.Plzeň bude šiestykrát za uplynulých sedem sezón hrať skupinu jednej z dvoch najprestížnejších európskych súťaží.zakončil 53-ročný český tréner.