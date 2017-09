Európska liga: Plzeň padla v Bukurešti

Wayne Rooney z Evertonu reaguje po zápase A-skupiny futbalovej Európskej ligy UEFA Atalanta - Everton 14. septembra 2017 v Reggiu Emilia. Foto: TASR/ AP Foto: TASR/ AP



1. kolo skupinovej fázy EL 2017/2018:



A-skupina



FC Villarreal - FK Astana 3:1 (1:0)

Góly: 16. Sansone, 75. Bakambu, 78. Čeryšov - 68. Logvinenko



Slavia Praha - Maccabi Tel Aviv 1:0 (1:0)

Gól: 12. Necid

/za domácich M. Stoch odohral celý zápas + ŽK, J. Hromada hral do 81. min/



tabuľka:

1. FC Villarreal 1 1 0 0 3:1 3

2. Slavia Praha 1 1 0 0 1:0 3

3. Maccabi Tel Aviv 1 0 0 1 0:1 0

4. FC Astana 1 0 0 1 1:3 0



B-skupina



Young Boys Bern - Partizan Belehrad 1:1 (1:1)

Góly: 15. Fassnacht - 11. Jankovič



Dynamo Kyjev - Skënderbeu Korce 3:1 (0:1)

Góly: 47. Sidorčuk, 50. Moraes, 65. Mbokani (z 11 m) - 39. Muzaka



tabuľka:

1. Dynamo Kyjev 1 1 0 0 3:1 3

2. Partizan Belehrad 1 0 1 0 1:1 1

Young Boys Bern 1 0 1 0 1:1 1

4. Skenderbeu 1 0 0 1 1:3 0



C-skupina



TSG 1899 Hoffenheim - SC Braga 1:2 (1:1)

Góly: 24. Wagner - 45.+1 Teixeira, 50. Sousa



Basaksehir Istanbul - Ludogorec Razgrad 0:0



tabuľka:

1. Sporting Braga 1 1 0 0 2:1 3

2. Istanbul Basaksehir 1 0 1 0 0:0 1

Ludogorec Razgrad 1 0 1 0 0:0 1

4. 1899 Hoffenheim 1 0 0 1 1:2 0



D-skupina



Austria Viedeň - AC Miláno 1:5 (0:3)

Góly: 47. Borkovič - 10., 20. a 56. A. Silva, 7. Calhanoglu, 63. Suso



HNK Rijeka - AEK Atény 1:2 (1:1)

Góly: 29. Elez - 16. Mantalos, 62. Christodoulopoulos



tabuľka:

1. AC Miláno 1 1 0 0 5:1 3

2. AEK Atény 1 1 0 0 2:1 3

3. HNK Rijeka 1 0 0 1 1:2 0

4. Austria Viedeň 1 0 0 1 1:5 0



E-skupina



Atalanta Bergamo - FC Everton 3:0 (3:0)

Góly: 27. Masiello, 41. Gomez, 44. Cristante



Apollon Limassol - Olympique Lyon 1:1 (0:0)

Góly: 90.+3 Adrian - 53. Depay (z 11 m)



tabuľka:

1. Atalanta Bergamo 1 1 0 0 3:0 3

2. Apollon Limassol 1 0 1 0 1:1 1

Olympique Lyon 1 0 1 0 1:1 1

4. FC Everton 1 0 0 1 0:3 0



F-skupina

FC Zlín - Šerif Tiraspoľ 0:0

/za domácich R. Matejov odohral celý zápas/



FC Kodaň - Lokomotiv Moskva 0:0

/za domácich J. Greguš a D. Vavro odohrali celý zápas/



tabuľka:

1. FC Kodaň 1 0 1 0 0:0 1

FC Zlín 1 0 1 0 0:0 1

Lokomotiv Moskva 1 0 1 0 0:0 1

Šeriff Tiraspoľ 1 0 1 0 0:0 1



G-skupina



FCSB - Viktoria Plzeň 3:0 (2:0)

Góly: 21. a 44. Budescu (prvý z 11 m), 72. Alibec

/za hostí P. Hrošovský hral celý zápas + ŽK, M. Bakoš nastúpil v 61. min./



Hapoel Be'er Ševa - FC Lugano 2:1 (1:0)

Góly: 2. Einbinder, 59. Tzedek (z 11 m) - 67. Tzedek (vlastný)



tabuľka:

1. FCSB 1 1 0 0 3:0 3

2. Hapoel Be'er Ševa 1 1 0 0 2:1 3

3. FC Lugano 1 0 0 1 1:2 0

4. Viktoria Plzeň 1 0 0 1 0:3 0



-skupina



CZ Belehrad - BATE Borisov 1:1 (0:0)

Góly: 54. Radonjič - 73. Signevič



Arsenal Londýn - 1. FC Kolín 0:1 po 1. polčase

Gól: 9. Cordoba



I-skupina



Olympique Marseille - Konyaspor 1:0 (0:0)

Gól: 48. Rami



Vitoria Guimaraes - RB Salzburg 1:1 (1:1)

Góly: 25. Pedrao - 45. Beriša



tabuľka:

1. Olympique Marseille 1 1 0 0 1:0 3

2. RB Salzburg 1 0 1 0 1:1 1

Vitória Guimarăes 1 0 1 0 1:1 1

4. Konyaspor 1 0 0 1 0:1 0





J-skupina



Zorja Luhansk - Östersunds FK 0:2 (0:0)

Góly: 51. Ghoddos, 90.+5 Gero



Hertha BSC Berlín - Athletic Bilbao 0:0

Rozhodovali: KRUŽLIAK - BALKO, T. SOMOLÁNI (všetci SR)

/za domácich P. Pekarík a O. Duda odohrali celý zápas/



tabuľka:

1. Östersunds FK 1 1 0 0 2:0 3

2. Hertha Berlín 1 0 1 0 0:0 1

Athletic Bilbao 1 0 1 0 0:0 1

4. Zorja Luhansk 1 0 0 1 0:2 0



K-skupina



SV Zulte-Waregem - OGC Nice 1:5 (0:3)

Góly: 46. Leya - 16. a 20. Plea, 29. Dante, 69. Saint-Maximin, 74. Balotelli



Vitesse Arnhem - Lazio Rím 2:3 (1:0)

Góly: 33. Matavž, 57. Linssen - 51. Parolo, 67. Immobile, 75. Murigia



tabuľka:

1. OGC Nice 1 1 0 0 5:1 3

2. Lazio Rím 1 1 0 0 3:2 3

3. Vitesse Arnheim 1 0 0 1 2:3 0

4. SV Zulte-Waregem 1 0 0 1 1:5 0



L-skupina



Vardar Skopje - Zenit Petrohrad 0:5 (0:3)

Góly: 5. a 20. Kokorin, 39. Dzjuba, 66. Ivanovič, 89. Rigoni



Real Sociedad San Sebastian - Rosenborg Trondheim 4:0 (3:0)

Góly: 9. a 77. Llorente, 10. Zurutuza, 41. Skjelvik (vlastný)



tabuľka:

1. Zenit Petrohrad 1 1 0 0 5:0 3

2. Real S. San Sebastissn 1 1 0 0 4:0 3

3. Rosenborg Trondheim 1 0 0 1 0:4 0

4. Vardar Skopje 1 0 0 1 0:5 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. septembra (TASR) - Futbalisti AC Miláno vstúpili do skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2017/2018 dominantne. Vo štvrtkovom stretnutí D-skupiny zvíťazili na trávniku Austrie Viedeň 5:1 aj vďaka hetriku Andreho Silvu. Sedemnásobný európsky šampión "vybavil" domácich už v 20. minúte, keď viedol 3:0.Český majster Slavia Praha zdolal doma v Edene v A-skupine izraelský Maccabi Tel Aviv 1:0 gólom Tomáša Necida. V drese "zošívaných" odohral celý zápas slovenský stredopoliar Miroslav Stoch, jeho krajan a spoluhráč Jakub Hromada hral do 81. minúty.Dánsky šampión FC Kodaň začal v F-skupine domácou bezgólovou remízou s Lokomotivom Moskva. V hre bolo v drese domácich slovenské duo Ján Greguš a Denis Vavro, obaja absolvovali celý súboj.FC Everton, ktorý v 3. predkole vyradil MFK Ružomberok, padol na pôde talianskej Atalanty Bergamo 0:3 v E-skupine. Domáci viedli po prvom polčase 3:0 a anglický zástupca so súbojom nič neurobil ani vo zvyšnom čase.Víťaz Českého pohára FC Zlín odštartoval domácou remízou 0:0 so Šerifom Tiraspoľ. V zlínskom drese absolvoval plnú minutáž slovenský obranca Róbert Matejov.V G-skupine sa nedarilo Viktorii Plzeň, ktorá prehrala na pôde rumunského FCSB vysoko 0:3. Za hostí v základnej zostave nastúpil slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský, ktorý odohral celý zápas, jeho krajan Marek Bakoš nastúpil v 61. minúte, brankár Matúš Kozáčik bol na lavičke náhradníkov.V základnej zostave domácej Herthy Berlín vybehli v J-skupine proti Athleticu Bilbao obaja Slováci Peter Pekarík a Ondrej Duda. Bundesligista sa s Bilbaom rozišiel napokon bez gólov. Pekarík aj Duda odohrali celý zápas. Stretnutia viedli slovenskí rozhodcovia, ako hlavný Ivan Kružliak, na čiarach mu asistovali Martin Balko a Tomáš Somoláni.Výkop zápasu H-skupiny medzi Arsenalom Londýn a 1. FC Kolín odložili o jednu hodinu. Podľa informácií britskej BBC sa tak organizátori rozhodli z bezpečnostných dôvodov. Podľa prvých správ bolo pred štadiónom príliš veľa fanúšikov nemeckého mužstva bez lístkov. Na prvé vystúpenie Kolína v pohárovej Európe po 25 rokoch prišlo do Anglicka 20.000 priaznivcov, pričom k dispozícii mali iba 2900 vstupeniek do sektora hostí.