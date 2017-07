Európska liga: Ružomberčania nastúpia proti Evertonu s rešpektom

Na snímke štadión v Ružomerku. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok sú odhodlaní spraviť maximum pre to, aby aj v budúcotýždňovej domácej odvete 3. predkola Európskej ligy UEFA 2017/2018 proti FC Everton mali o čo hrať. Po skalpe Vojvodiny Novi Sad zo Srbska (1:2 v, 2:0 d) a nórskeho SK Brann Bergen (0:1 d, 2:0 v) však na jediného slovenského pohárového zástupcu čaká tentoraz súper silnejšieho rangu - siedmy tím uplynulej sezóny anglickej Premier League, ktorý v letnom prestupovom termíne investoval do nákupu posíl 100 miliónov eur. Do Goodison Parku sa v lete po trinásťročnom pôsobení v Manchestri United vrátil miláčik miestnych "The Toffees" a 119-násobný reprezentant Albiónu Wayne Rooney, autor 53 gólov v najcennejšom drese.povedal pre TASR generálny manažér MFK Ružomberok Dušan Tittel pred stredajším odletom výpravy z Popradu.Funkcionári liptovského klubu mali v uplynulých dňoch plné ruky administratívnej práce. S radosťou však mohli konštatovať, že sa im na veľvyslanectve vo Varšave podarilo vybaviť víza pre trojicu legionárov Kristiho Qoseho, Nermina Haskiča a Tihomira Kostadinova, ktorí budú môcť v 40-tisícovom kotli liverpoolskeho Goodison Parku nastúpiť.Tittel považuje Everton za jasného favorita konfrontácie, aj ten však môže mať menej vydarený deň. Slabinou anglického tímu by mohla byť nezohratosť, keďže v predsezónnom období ešte neodohral ostrý súťažný zápas, kým Ružomberčania ich absolvovali päť.zdôraznil Tittel. V kádri Evertonu, ktorému velí holandský kouč Ronald Koeman, figurujú viaceré hviezdne mená - okrem Rooneyho medzi ne patria napr. waleský stopér Ashley Williams, belgický krídelník Kevin Mirallas, stredopoliari Gareth Barry, Aaron Lennon, Francúz Morgan Schneiderlin či írsky stopér Seamus Coleman, ktorý však pre zranenie nefiguruje na súpiske. Zdravotné problémy vyradili z hry aj Rossa Barkleyho. Zápas FC Everton - MFK Ružomberok so začiatkom o 21.05 SELČ, ktorý povedú bulharskí rozhodcovia na čele s hlavným Georgim Kabakovom, odvysiela v priamom prenose RTVS na Dvojke.V akcii budú v 3. predkole EL aj viaceré zahraničné kluby so slovenskými legionármi. PAOK Solún, do ktorého sa v lete zo Zenitu Petrohrad v rámci hosťovania vrátil reprezentačný krídelník Róbert Mak, nastúpi v Kyjeve proti Olimpiku Doneck. Fenerbahce Istanbul (Martin Škrtel, Miroslav Stoch) sa predstaví proti Sturmu Graz, Dinamo Bukurešť v kádri s útočníkom Adamom Nemcom hostí favorizované Bilbao, Olympique Marseille (Tomáš Hubočan) na Stade Velodrome preverí belgické Oostende.Obranca Peter Chrappan sa v drese luxemburskej Foly Esch predstaví na pôde švédskeho klubu Östersunds FK, Freiburg (Karim Guédé) hrá doma proti Domžale. Lech Poznaň s brankárom Matúšom Putnockým bude o postup do play off bojovať proti FC Utrecht a Arka Gdyňa (Tomáš Košút) proti FC Midtjylland. Dvojica českých klubov Sparta Praha (Martin Dúbravka, Lukáš Štetina) a Mladá Boleslav (Lukáš Pauschek, Miroslav Keresteš) majú za súperov balkánske tímy Crvenu Zvezdu Belehrad, resp. Skenderbeu Korce. Lyngby Kodaň, premožiteľ Slovana Bratislava, sa predstaví proti FK Krasnodar. Izraelský víťaz pohára Bnei Jehuda Tel Aviv, ktorý v 2. predkole vyradil AS Trenčín, bude čeliť Zenitu Petrohrad.Odvety 3. predkola sú na programe o týždeň, 4. augusta sa v Nyone uskutoční žreb play off.21.05 FC Everton - MFK RUŽOMBEROK /rozhodujú Kabakov - Margaritov, Valkov (Bul.)/predpokladaná zostava MFK Ružomberok: Macík - P. Maslo, J. Maslo, Kružliak, Kupec - Takáč, Qose, Kochan - Daniel, Haskič, Gál-Andrezly18.00 Mladá Boleslav - Skenderbeu Korce18.30 Olimpik Doneck - PAOK Solún18.30 FK Trakai - FK Škendija 7918.45 Maccabi Tel Aviv - Panionios FC19.00 Sturm Graz - Fenerbahce Istanbul19.00 AIK Štokholm - SC Braga19.00 Suduva Marijampole - FC Sion19.00 FC Utrecht - Lech Poznaň19.00 PSV Eindhoven - NK Osijek19.00 FK Krasnodar - Lyngby Kodaň19.00 Östersunds FK - Fola Esch19.00 AEK Larnaka - Dinamo Minsk19.30 Bnei Jehuda Tel Aviv - Zenit Petrohrad19.30 Astra Giurgiu - FC Oleksandrija19.30 Dinamo Bukurešť - Athletic Bilbao19.30 Botev Plovdiv - Maritimo Funchal20.00 Arka Gdyňa - FC Midtjylland20.00 Bröndby Kodaň - Hajduk Split20.00 Universitatea Craiova - AC Miláno20.30 KAA Gent - SCR Altach20.30 Panathinaikos Atény - FK Gabala20.30 Girondins Bordeaux - Videoton Székesfehérvár20.30 Crvena Zvezda Belehrad - Sparta Praha20.45 Olympique Marseille - KV Oostende20.45 FC Aberdeen - Apollon Limassol20.45 Dinamo Záhreb - Odd Grenland21.05 SC Freiburg - NK Domžale21.05 Austria Viedeň - AEL Limassol4. augusta: žreb play off (Nyon)25. augusta: žreb skupinovej fázy (Monako)11. decembra: žreb šestnásťfinále23. februára 2018: žreb osemfinále (Nyon)16. marca: žreb štvrťfinále (Nyon)13. apríla: žreb semifinále a finále (Nyon)27. júla: 1. zápasy 3. predkola3. augusta: odvety 3. predkola17. augusta: 1. zápasy play off24. augusta: odvety play off14. septembra: 1. kolo skupinovej fázy28. septembra: 2. kolo skupinovej fázy19. októbra: 3. kolo skupinovej fázy2. novembra: 4. kolo skupinovej fázy23. novembra: 5. kolo skupinovej fázy7. decembra: 6. kolo skupinovej fázy15. februára 2018: 1. zápasy šestnásťfinále22. februára: odvety šestnásťfinále8. marca: 1. zápasy osemfinále15. marca: odvety osemfinále5. apríla: 1. zápasy štvrťfinále12. apríla: odvety štvrťfinále26. apríla: 1. zápasy semifinále3. mája: odvety semifinále16. mája: finále (Lyon)