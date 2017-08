EURÓPSKA LIGA: Ružomberok sa proti Evertonu chce pokúsiť o senzáciu

Na snímke Wayne Rooney (Everton) počas prvého zápasu 3. predkola Európskej ligy vo futbale FC Everton - MFK Ružomberok na futbalovom štadióne Goodison park v Liverpoole 27. júla 2017. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Odveta 3. predkola EL UEFA 2017/18, štvrtok 3. augusta, 20.45 hod.:



MFK Ružomberok - FC Everton

/prvý zápas: 0:1, rozhodujú Michael Tykgaard - Lars Rix, Lars Hummelgaard (všetci Dán.)/

Ružomberok 2. augusta (TASR) - Beznádejne vypredaný štadión pod Čebraťom zažije vo štvrtok večer futbalový sviatok. Na pôde MFK Ružomberok sa predstaví deväťnásobný anglický majster FC Everton v odvete 3. predkola Európskej ligy UEFA 2017/18. Favorit z Liverpoolu vyhral pred týždňom doma v Goodison Parku tesne 1:0 a Liptáci tak stále živia nádeje na senzačný postup cez slávneho súpera do play off.Tím trénera Norberta Hrnčára sa v Anglicku ukázal ako konsolidovaný a organizovaný protivník, mal aj svoje šance, ale o jeho prehre rozhodol presný zásah kapitána domácich Leightona Bainesa zo 65. minúty. Stále je však o čo hrať a mužstvo hosťujúceho kouča Ronalda Koemana nemá nič isté. "Ruža" sa v generálke na odvetu vo Fortuna lige naladila výborne, doma zdolala Senicu 4:0, hoci mala v nohách ťažký prvý súboj v Anglicku.citoval Ružomberský hlas Hrnčára.Ružomberská stálica Marek Sapara si uvedomuje, že proti "karamelkám" nebude mať MFK toľko príležitostí a preto bude dôležitá efektivita:Ružomberok vyradil v 1. predkole srbskú Vojvodinu Novi Sad, v druhom nórsky Brann Bergen. V oboch prípadoch v prvom zápase prehral, ale v odvete dosiahol postupové triumfy.Everton priletí na Slovensko v stredu popoludní do Popradu, bývať bude v Jasnej. Podvečer hráči okolo hviezdneho Waynea Rooneyho absolvujú prehliadku štadióna, trénovať však nebudú. Na trénerov oboch tímov čakajú v stredu podvečer mediálne povinnosti na oficiálnych predzápasových tlačových konferenciách.Pre hostí bol minulotýždňový zápas prvým súťažným v sezóne. V tíme je mnoho nových tvárí, medzi nimi aj bývalý kapitán Ajaxu Amsterdam Davy Klaassen, ktorý s holandským klubom v uplynulej sezóne postúpil do finále EL. Tam Ajax nestačil na Manchester United. Klaasen verí, že čím viac duelov Everton absolvuje, tým bude spolupráca jeho hráčov lepšia.povedal 24-ročný stredopoliar pre klubový web a na margo očakávaní pred odvetou dodal:Aj kapitán liverpoolskeho klubu Baines očakáva od domácich tuhý odpor:Kapacita štadióna pod Čebraťom je necelých 5000 miest, preto budú mať fanúšikovia možnosť sledovať duel na veľkoplošnej obrazovke pred mestským úradom na Hlinkovom námestí. Tam bude tzv. fanzóna. Z kancelárie primátora mesta informovali, že pripravené budú aj stánky s občerstvením, sprievodný program a súťaže o suveníry MFK Ružomberok.Súboj má výkop o 20.45 h, ako hlavný rozhodca ho povedie Dán Michael Tykgaard, ktorému budú na čiarach asistovať krajania Lars Rix a Lars Hummelgaard. Duel v priamom prenose odvysiela RTVS. Zápas vyhodnotili ako rizikový, na štadióne sa tak nebudú predávať alkoholické nápoje.