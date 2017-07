EURÓPSKA LIGA : Škrtel po výhre v Grazi: Máme dobrú pozíciu do odvety

Na snímke Martin Škrtel. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Graz 28. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Martin Škrtel absolvoval vo štvrtok prvú ostrú súťažnú previerku v novej sezóne a dopadla na jednotku. Jeho turecký klub Fenerbachce Istanbul zvíťazil v úvodnom súboji 3. predkola Európskej ligy UEFA 2017/2018 na pôde Sturmu Graz 2:1, pričom pod triumf hostí sa spoľahlivým výkonom podpísal aj 32-ročný stopér." povedal Škrtel pre oficiálnu webstránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ).S výnimkou prvej štvrťhodiny, keď sa domáci ujali v 10. minúte vedenia po góle Stefana Hierländera, mali zápas pod kontrolou hráči Fenerbahce. Tí dokázali skóre otočiť ešte v prvom polčase, v 29. minúte vyrovnali po vlastnom góle Daria Marešiča a v 35. minúte Roman Neustädter poslal hostí do vedenia, ktoré už z rúk nepustili. Škrtel bol ústrednou postavou defenzívnych radov tímu trénera Aykuta Kocamana a jedným z najlepších hráčov na ihrisku. Napriek krátkemu tréningovému výpadku v príprave podal v prvom súťažnom zápase sezóny výborný výkon. "Vždy je čo zlepšovať. Najdôležitejší je výkon mužstva, snažím sa vždy na ihrisku odovzdať všetko, aby som pomohol tímu. Áno, príprava nebola ideálna. Bola krátka a pre zranenie som z nej časť vynechal. Stále sa do toho iba dostávam, verím, že to bude stále lepšie a lepšie," vravel reprezentačný obranca.Škrtel dvakrát hasil ako posledný muž pred dorážkou súpera do prázdnej brány, keď brankár hostí Demirel vyrazil lopty pred seba. V obidvoch prípadoch z nich vyšiel víťazne. "Zaujímavá situácia nastala v 86. minúte, keď mu zranenému a ležiacemu v šestnástke pomáhali na nohy brankár Demirel a obranca Neustädter, no rozhodca hru neprerušil a kapitán slovenskej reprezentácie musel pokračovať so sebazaprením až do ďalšieho prerušenia hrya," komentoval Škrtel náročné záverečné minúty.Okrem výkonu zaujal aj novou vizážou. V premiére novej sezóny v Grazi sa predstavil s novým účesom.dodal Škrtel. Druhý Slovák v kádri Fenerbahce Miroslav Stoch do zápasu nezasiahol. Odveta 3. predkola EL je na programe o týždeň, 3. augusta o 19.30 v Istanbule.