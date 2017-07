EURÓPSKA LIGA: Sparta potrebuje góly, v odvete bude doháňať manko

Na snímke Lukáš Štetina (vľavo). Foto: FOTO TASR/Michal Svítok Foto: FOTO TASR/Michal Svítok

Praha 31. júla (TASR) - Futbalisti pražskej Sparty sa na domácu odvetu 3. predkola Európskej ligy UEFA 2017/18, v ktorej budú doháňať manko 0:2 z pôdy Crvenej zvezdy Belehrad, nenaladili víťazstvom. V 1. kole najvyššej českej súťaže remizovali 1:1 na vlastnom štadióne s Bohemians Praha 1905, keď inkasovali vyrovnávajúci gól iba dve minúty pred koncom.Loptu musel zo svojej siete vyloviť slovenský brankár Martin Dúbravka, jeho krajan Lukáš Štetina hral od 45. minúty v strede obrany namiesto zraneného tureckého legionára Semiha Kayu.priznal Štetina pre klubovú televíziu. Dvadsaťšesťročný zadák musel naskočiť do rozbehnutého zápasu tesne pred prestávkou:Tím pod trénerským vedením Taliana Andreu Stramaccioniho trápi po výdatnom letnom nakupovaní slabšia strelecká produkcia. Pokiaľ chce Sparta pomýšľať na postup do ďalšej kvalifikačnej fázy EL, musí to zmeniť. Vzpruhou môže byť návrat kreatívneho stredopoliara Tomáša Rosického, ktorý sa v lige ukázal na záverečnú dvadsaťminútovku.dodal Štetina.