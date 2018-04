EURÓPSKA LIGA: Štvrťfinálové obraty Marseille a Salzburgu

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Odvety štvrťfinále EL 2017/18:



Olympique Marseille - RB Lipsko 5:2 (3:1)

Góly: 6. Ilsanker (vl.), 9. Sarr, 38. Thauvin, 60. Payet, 90.4 Sakai - 2. Bruma, 55. Augustin. Rozhodoval: Kuipers (Hol.), ŽK: Thauvin, Mitroglou, Sakai - Konate

/prvý zápas 0:1, postúpilo Marseille/



CSKA Moskva - Arsenal Londýn 2:2 (1:0)

Góly: 39. Chalov, 50. Nababkin - 75. Welbeck, 90.+2 Ramsey. Rozhodoval: Zwayer (Nem.), ŽK: Golovin

/prvý zápas 1:4, postúpil Arsenal/



Sporting Lisabon - Atletico Madrid 1:0 (1:0)

Gól: 28. Montero. Rozhodoval: Ristič (Srb.), ŽK: Ristovski, Montero, Fernandes, Battaglia - Torres, Oblak

/prvý zápas 0:2, postúpilo Atletico/



FC Salzburg - Lazio Rím 4:1 (0:0)

Góly: 56. Dabbur, 72. Haidara, 74. Hee-Chan, 76. Lainer - 55. Immobile. Rozhodoval: Skomina (Slov.), ŽK: Ulmer, Ramalho, Walke - Leiva, Marchi, Milinkovič-Savič

/prvý zápas 2:4, postúpil Salzburg/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. apríla (TASR) - Futbalisti Olympique Marseille, Arsenalu Londýn, Atletica Madrid a FC Salzburg postúpili do semifinále Európskej ligy UEFA 2017/2018. Najľahšiu úlohu pred štvrťfinálovými odvetami mal londýnsky Arsenal, ktorý cestoval do Moskvy naladený víťazstvom 4:1 nad CSKA. S ruským súperom "The Gunners" remizovali 2:2 a tento výsledok im pohodlne stačil na postup.Medzi kvartetom najlepších tímov európskej pohárovej súťaže číslo dva nebude chýbať ani Atletico Madrid, ktoré spolu s Arsenalom považujú odborníci za najväčších favoritov na zisk trofeje. Ligou majstrov ostrieľaný španielsky tím prešiel do semifinále cez Sporting Lisabon, po domácom víťazstve 2:0 ho ďalej posunula aj prehra 0:1 v portugalskej metropole.Súboj medzi Olympique Marseille a RB Lipsko sľuboval najväčšiu postupovú zápletku po tom, ako nemecký zástupca vyhral doma 1:0. Už v 2. minúte sa ujal vedenia na Stade Velodrome zásluhou Portugalčana Brumu a jeho šance rapídne stúpli, lenže iba epizódne. Olympique stihol ešte v prvej desaťminútovke otočiť skóre na 2:1 a v 38. minúte Thauvin už strelil gól, ktorý v tej chvíli znamenal postup francúzskeho tímu. Nevykoľajil ho ani zásah Augustina z 55. minúty, na ktorý našiel odpoveď Payet a zariadil postup OM. V nadstavenom čase Sakai spečatil na 5:2.Salzburg prehral v Ríme s Laziom 2:4 a zaostával aj v odvete po "trefe" Immobileho, na ktorú však zareagoval štyrmi gólmi v rozpätí 20 minút a prekvapujúco strhol na svoju stranu postup.Žreb semifinále a finále sa uskutoční v piatok 13. apríla o 12.00 h vo švajčiarskom Nyone. Prvé zápasy semifinále sú na programe 26. apríla, odvety 3. mája. Finále sa uskutoční 16. mája v Lyone.