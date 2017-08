EURÓPSKA LIGA: Takto vyzerá žreb základných skupín

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Žreb skupinovej fázy EL 2017/18:



A-skupina: FC Villarreal, Maccabi Tel-Aviv, FK Astana, Slavia Praha

B-skupina: Dynamo Kyjev, Young Boys Bern, Partizan Belehrad, Skënderbeu Korçë

C-skupina: Sporting Braga, Ludogorec Razgrad, TSG 1899 Hoffenheim, Istanbul Başakşehir

D-skupina: AC Miláno, Austria Viedeň, NK Rijeka, AEK Atény

E-skupina: Olympique Lyon, FC Everton, Atalanta Bergamo, Apollon Limassol

F-skupina: FC Kodaň, Lokomotiv Moskva, Šeriff Tiraspoľ, FASTAV Zlín

G-skupina: Viktoria Plzeň, FCSB, Hapoel Beer-Ševa, FC Lugano

H-skupina: Arsenal Londýn, BATE Borisov, 1. FC Kolín, CZ Belehrad

I-skupina: RB Salzburg, Olympique Marseille, Vitória Guimaras, Konyaspor

J-skupina: Athletic Bilbao, Hertha Berlín, Zorja Luhansk, Östersund FK

K-skupina: Lazio Rím, OGC Nice, Zulte Waregem, Vitesse Arnhem

L-skupina: Zenit Petrohrad, Real Sociedad San Sebastian, Rosenborg Trondheim, Vardar Skopje



Kalendár žrebov EL 2017/18:



11. decembra: žreb šestnásťfinále

23. februára 2018: žreb osemfinále (Nyon)

16. marca: žreb štvrťfinále (Nyon)

13. apríla: žreb semifinále a finále (Nyon)



Zápasový kalendár EL 2017/18:



14. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

28. septembra: 2. kolo skupinovej fázy

19. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

2. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

23. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

7. decembra: 6. kolo skupinovej fázy

15. februára 2018: 1. zápasy šestnásťfinále

22. februára: odvety šestnásťfinále

8. marca: 1. zápasy osemfinále

15. marca: odvety osemfinále

5. apríla: 1. zápasy štvrťfinále

12. apríla: odvety štvrťfinále

26. apríla: 1. zápasy semifinále

3. mája: odvety semifinále

16. mája: finále (Lyon)

Monte Carlo 25. augusta (TASR) - Futbalisti českého klubu Viktorie Plzeň sa v G-skupine hlavnej fázy Európskej ligy UEFA 2017/2018 opäť stretnú s rumunskou FCSB a tiež s izraelským Hapoelom Beer-Ševa a švajčiarskym FC Lugano. Bundesligová Hertha Berlín s obrancom Petrom Pekaríkom a stredopoliarom Ondrejom Dudom sa o postup do jarného šesťnásťfinále pobije v J-skupine s Athleticom Bilbao, ukrajinskou Zorjou Luhansk a švédskym Östersund FK. Rozhodol o tom piatkový žreb skupinovej fázy v Monacu.Český majster Slavia Praha s Miroslavom Stochom, Dušanom Šventom a Jakubom Hromadom sa v A-skupine skonfrontuje s FC Villarreal, Maccabi Tel-Aviv a FK Astana.Pri žrebe skupín play off EL sa v osudí nachádzalo celkovo 48 klubov z 29 krajín. Rozdelené boli podľa klubových koeficientov do štyroch výkonnostných košov. Skupiny kvôli televíznym právam a časom boli rozdelené aj na šesť červených a šesť modrých. Platilo pravidlo, že v jednej skupine sa nemôžu stretnúť kluby z jednej krajiny. Tiež sa nemohli spolu stretnúť kluby z Ruska a Ukrajiny.V osudí už chýbali slovenské kluby, z ktorých najďalej sa dostal do 3. predkola MFK Ružomberok. Tam vypadol s FC Everton. V súťaži nie je úradujúci víťaz Manchester United, ktorý hrá Ligu majstrov.Skupinová fáza sa začne vo štvrtok 14. septembra, vyvrcholí záverečným 6. kolom 7. decembra. Do jarného 16-finále postúpia prvé dva kluby z každej skupiny, tam sa k nim pridá osem tretích zo skupín LM. Finále sa bude hrať 16. mája 2018 v Lyone. Jeho víťaz sa automaticky dostane do LM 2018/19.