EURÓPSKA LIGA: Trojgólový Ibrahimovič zatienil bratský súboj Pogbovcov

Hráč Manchesteru United Zlatan Ibrahimovič (v strede).

Manchester 17. februára (TASR) - Hetrik švédskeho útočníka Zlatana Ibrahimoviča rozhodol štvrtkové úvodné šestnásťfinále Európskej ligy UEFA 2016/17, v ktorom Manchester United doma zdolal AS St. Étienne 3:0. Hoci pred duelom na Old Trafford bol v centre pozornosti bratský duel Paula a Florentina Pogbovcov, "Ibra" strhol opäť raz pozornosť na seba a dostal "zelených" na pokraj vyradenia.Tridsaťpäťročný Švéd sa presadil tečovaným priamym kopom, doťuknutím do prázdnej brány a penaltou a len potvrdil fakt, že sa mu strelecky proti 10-násobnému francúzskemu majstrovi darí. Keď pôsobil v Ligue 1 v drese Paríža Saint-Germain, v trinástich vzájomných súbojoch mu strelil 14 gólov.citovala Ibrahimoviča agentúra AP.povedal Ibrahimovič pre BBC.Tréner "červených diablov" Jose Mourinho musel po prvom polčase v šatni na jeho tím apelovať. MUFC síce vyhrával 1:0, ale hostia mu v druhej polovici úvodnej 45-minútovky dokázali narobiť poriadne problémy.povedal Portugalčan.Bratia Pogbovci si proti sebe zahrali prvýkrát. Najdrahší hráč sveta Paul (89 miliónov libier) čelil o tri roky staršiemu Florentinovi, ktorý do AS prišiel v roku 2012 za 500.000 libier. Na tribúne si ich súboj nenechala ujsť mama Yeo a tretí brat Mathias.povedal Paul Pogba.Odveta je na programe 22. februára.