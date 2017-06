EURÓPSKA LIGA: V 1. predkole porcia 50 zápasov a tri slovenské kluby

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Program 1. predkola EL 2017/18, štvrtok 29. júna:



17.00 SELČ Pjunik Jerevan - Slovan Bratislava /rozhoduje: Ádám Farkas (Maď.)

17.20 AS Trenčín - Torpedo Kutaisi /rozhoduje: Tim Marshall (S.Ír.)

20.00 Vojvodina Novi Sad - MFK Ružomberok /Halil Umut Meler (Tur.)/



14.00 FC Širak (Arm.) - Gorica (Slov.)

16.00 Irtiš Pavlodar (Kazach.) - Dunav Ruse (Bulh.)

16.45 Kajrat Almaty (Kazach.) - FK Atlantas Klajpeda (Lit.)

17.00 Ventspils (Lot.) - Valur Reykjavík (Isl.)

17.00 Partizani Tirana (Alb.) - Botev Plovdiv (Bulh.)

17.30 Dinamo Minsk (Biel.) - NSÍ Runavík (Faer.os.)

17.30 Levadia Tallinn (Est.) - Cork City (Ír.)

18.00 Čikhura Sachkhere (Gruz.) - Altach (Rak.)

18.00 Dinamo Batumi (Gruz.) - Jagiellonia Białystok (Poľ.)

18.00 Šachťor Soligorsk (Biel.) - FK Suduva (Lit.)

18.00 Shkëndija (Mac.) - Dacia Kišinov (Mold.)

18.00 VPS Vaasa (Fín.) - Olimpija Ľubľana (Slov.)

18.30 Nomme Kalju (Est.) - B36 Tórshavn (Faer.os.)

18.30 Lyngby Kodaň (Dán.) - Bangor City (Wal.)

18.45 Beitar Jeruzalem (Izr.) - Vasas Budapešť (Maď.)

18.45 Ferencváros Budapešť (Maď.) - Jelgava (Lot.)

19.00 AEK Larnaca (Cyp.) - Lincoln Red Imps (Gibr.)

19.00 Haugesund (Nór.) - Coleraine (S.Ír.)

19.00 Levski Sofia (Bulh.) - Sutjeska (ČH)

19.00 Odd (Nór.) - Ballymena United (S.Ír.)

19.00 UE Santa Coloma (And.) - Osijek (Chor.)

19.00 Zaria Balti (Mold.) - FK Sarajevo (BaH)

19.00 Zirä (Azer.) - Differdange (Lux.)

19.30 Fola Esch (Lux.) - Milsami Orhei (Mold.)

20.00 Bala Town (Wal.) - Vaduz (Licht.)

20.00 Connah's Quay Nomads (Wal.) - HJK Helsinki (Fín.)

20.00 KÍ Klaksvík (Faer.os.) - AIK Štokholm (Švéd.)

20.00 Maccabi Tel-Aviv (Izr.) - FK Tirana (Alb.)

20.00 FC Midtjylland (Dán.) - Derry City (S.Ír.)

20.00 IFK Norrköping (Švéd.) - Priština (Kos.)

20.00 Skënderbeu (Alb.) - Sant Julia (Andorra)

20.30 Domžale (Slov.) - Flora Tallinn (Est.)

20.30 CZ Belehrad (Srb.) - Floriana (Malta)

20.30 Mladosť Lučani (Srb.) - Inter Baku (Azer.)

20.30 Mladost Podgorica (ČH) - Gandzasar-Kapan (Arm.)

20.30 Široki Brijeg (BaH) - Ordabasy (Kazach.)

20.30 Tre Penne (S.Mar.) - Rabotnički Skopje (Mac.)

20.45 Crusaders (S.Ír.) - Liepaja (Lot.)

20.45 Lech Poznaň (Poľ.) - Pelister (Mac.)

20.45 Glasgow Rangers (Škót.) - Progres Niederkorn (Lux.)

20.45 St. Johnstone (Škót.) - Trakai (Lit.)

20.45 St Joseph's (Gibr.) - AEL Limassol (Cyp.)

20.45 Valletta (Malta) - Folgore (S.Mar.)

20.45 Videoton (Maď.) - Balzan (Malta)

20.45 Željezničar (BaH) - Zeta (ČH)

21.15 KR Reykjavík (Isl.) - SJK Seinäjoki (Fín.)

21.15 Stjarnan (Isl.) - Shamrock Rovers (Ír.)



Kalendár žrebov EL 2017/18:



14. júla: žreb 3. predkola (Nyon)

4. augusta: žreb play off (Nyon)

25. augusta: žreb skupinovej fázy (Monaco)

11. decembra: žreb šestnásťfinále

23. februára 2018: žreb osemfinále (Nyon)

16. marca: žreb štvrťfinále (Nyon)

13. apríla: žreb semifinále a finále (Nyon)



Zápasový kalendár EL 2017/18:



29. júna: 1. zápasy 1. predkola

6. júla: odvety 1. predkola

13. júla: 1. zápasy 2. predkola

20. júla: odvety 2. predkola

27. júla: 1. zápasy 3. predkola

3. augusta: odvety 3. predkola

17. augusta: 1. zápasy play off

24. augusta: odvety play off

14. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

28. septembra: 2. kolo skupinovej fázy

19. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

2. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

23. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

7. decembra: 6. kolo skupinovej fázy

15. februára 2018: 1. zápasy šestnásťfinále

22. februára: odvety šestnásťfinále

8. marca: 1. zápasy osemfinále

15. marca: odvety osemfinále

5. apríla: 1. zápasy štvrťfinále

12. apríla: odvety štvrťfinále

26. apríla: 1. zápasy semifinále

3. mája: odvety semifinále

16. mája: finále (Lyon)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. júna (TASR) - Futbalová Európska liga UEFA 2017/18 ponúkne už dnes porciu prvých zápasov 1. predkola. Odvety sú na programe v utorok 4. júla, resp. vo štvrtok 6. júla. Začne sa tak dlhá cesta, ktorá vyvrcholí finálovým duelom v Lyone v máji budúceho roka.Hneď v 1. predkole sú v hre traja slovenskí zástupcovia. Slovan Bratislava mal pôvodne hrať v prvom zápase s arménskym Pjunikom Jerevan doma, ale UEFA vymenila poradie zápasov. Zverenci Srba Ivana Vukomanoviča vo štvrtok o 17.00 SELČ vybehnú na trávnik súpera bez zraneného Seydoubu Soumaha. Špílmacher "belasých" sa zranil v zápase o československý Superpohár, ktorý Slovan prehral so Zlínom až po rozstrele z 11 m. Trenčín privíta doma od 17.20 h gruzínske Torpedo Kutaisi, resp. MFK Ružomberok o 20.00 h nastúpi na pôde srbskej Vojvodiny Novi Sad.Už v 1. predkole sa do hry dostanú aj viaceré zvučné európske mená. Škótsky Glasgow Rangers, ktorý dlhšie nehral v pohárovej Európe, keďže nebol v najvyššej súťaži, bude čeliť luxemburskému Progres Niederkorn. Bývalý európsky šampión Crvena Zvezda Belehrad má na úvod prekážku z Malty v podobe Floriany.