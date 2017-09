Európska noc výskumníkov prinesie aj diskusiu o povolaniach budúcnosti

Na archívnej snímke festival vedy - Noc výskumníkov Foto: Foto:

Bratislava 29. septembra (TASR) – Pristátie na kométe i príprava na let do vesmíru, to všetko čaká návštevníkov tohtoročnej Noci výskumníkov, ktorej 11. ročník pod mottom "Made by Science – Vytvorené vedou" dnes predstaví takmer 1400 slovenských a zahraničných vedcov. Vedecké projekty budú umiestnené v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade a Košiciach. TASR o tom informovali predstavitelia Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA).Návštevníci si napríklad vyskúšajú ovládanie robotov a zistia, kde stretnú Nano a bio v každodennom živote. Predstaví sa aj Matt Taylor, astrofyzik a šéf vesmírneho projektu Rosetta. Fanúšikovia vedy a techniky sa dozvedia, ako úspešne pristáť na kométe letiacej rýchlosťou 135.000 kilometrov za hodinu. Astronautka Dorothy Metcalf-Lindenburger priblíži, čo všetko si od astronauta a vedca vyžaduje príprava na let do vesmíru.dodal výkonný riaditeľ SOVVA Daniel Straka.Súčasťou podujatia bude viac ako 200 vedeckých expozícií.povedala Petra Lipnická, predsedníčka správnej rady SOVVA. Podľa jej slov je však dobré ľuďom pripomenúť, že tieto samozrejmosti by bez vedcov a vedy nemali.Chýbať nebude ani zastúpenie Európskej komisie (EK) na Slovensku, keďže projekt podporuje rámcový program Európskej únie na podporu výskumu, vývoja a inovácií Horizon 2020 v časti Marie Sklodowska-Curie actions. Na slávnostnom otvorení Európskej noci výskumníkov sa zúčastní aj podpredseda EK Maroš Šefčovič.uviedol Šefčovič. Ten bude dnes o 16.00 h spolu s rektorom Slovenskej technickej univerzity Robertom Redhammerom a predsedníčkou Asociácie doktorandov Slovenska Katarínou Rentkovou diskutovať na aktuálnu tému Povolania budúcnosti.Podujatia noci výskumníkov dnes popoludní privíta bratislavská Stará tržnica, v ktorej bude k dispozícii aj prehliadka vedeckých stánkov. Poľský inštitút bude hostiť diskusiu s držiteľmi grantu Marie Sklodowska Curie. Otvorenie Európskej noci výskumníkov je na programe o 18.15 h.