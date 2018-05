Európska podpora pre jadrovú dohodu nie je dostatočná, znie z Iránu

Mohammad Džavád Zaríf, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 21. mája (TASR) - Európska únia nerobí po odstúpení Spojených štátov od tzv. jadrovej dohody s Teheránom dosť na zachovanie prínosov, ktoré má táto dohoda z roku 2015 pre Irán. Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf to v nedeľu povedal zástupcovi Európskej komisie.Komisár EÚ pre klímu a energetiku Miguel Arias Caňete uviedol, že Teherán si želá, aby Únia konala rýchlo pre zachovanie svojich ropných obchodov s Iránom a aby zvážila poukazovanie platieb za iránsku ropu v eurách priamo do iránskej centrálnej banky, čím by obišli americký finančný systém, informovala ďalej agentúra Reuters.citovala slová Zarífa adresované Ariasovi Caňetemu na stretnutí v Teheráne iránska štátna agentúra IRNA.Prezident USA Donald Trump 8. mája oznámil, že jeho krajina odstupuje od jadrovej dohody s Iránom. Americké ministerstvo financií následne uviedlo, že Washington obnoví široký rad sankcií voči Iránu vrátane opatrení zameraných proti jeho ropnému sektoru a transakciám s jeho centrálnou bankou.Lídri EÚ prisľúbili, že sa pokúsia zachrániť obchody s iránskym ropným sektorom a prúdenie investícií do tejto krajiny, priznali však, že to nebude ľahké.povedal Arias Caňete západným novinárom po dvoch dňoch rozhovorov s iránskymi predstaviteľmi v Teheráne.