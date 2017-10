Európska únia chce zvýšiť investície do kybernetickej bezpečnosti

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 3. októbra (TASR) - Európska únia musí zvýšiť investície do kybernetickej bezpečnosti, aby bola schopná predchádzať útokom zameraným na kritickú infraštruktúru a destabilizáciu spoločností. Uvádza sa to v dnes prijatom nelegislatívnom uznesení poslancov Európskeho parlamentu (EP).Europoslanci upozornili, že vzhľadom na cezhraničnú povahu počítačovej kriminality je nevyhnutné zlepšenie spolupráce a výmeny informácií medzi policajnými a súdnymi orgánmi a odborníkmi z oblasti počítačovej kriminality. Tento krok pomôže pri účinnom vyšetrovaní zločinov v kybernetickom priestore a pri získavaní elektronických dôkazov.Podľa názoru poslancov sú doterajšie preventívne opatrenia zo strany individuálnych používateľov, verejných inštitúcií a podnikov absolútne nedostatočné. Dôvodom je nedostatok znalostí a zdrojov, čo vedie k tomu, že EÚ, jej inštitúcie, národné vlády a parlamenty, ale aj európske podniky a internetové siete súvoči sofistikovaným útokom zločineckých organizácií, štátom podporovaných skupín alebo teroristických organizácií.Europarlament s týmto cieľom navrhuje:- intenzívnejšiu výmenu informácií prostredníctvom agentúr Eurojust, Europol a ENISA (agentúra pre sieťovú a informačnú bezpečnosť);- poskytnutie primeraných zdrojov agentúram Eurojust a Europol na urýchlenie odhaľovania, analýz a postupovania materiálu zobrazujúceho zneužívanie detí a zlepšenia identifikácie obetí;- okamžité odstraňovanie nelegálneho online obsahu alebo zamedzenie prístupu k nemu z územia EÚ v prípade, ak obsah nie je možné odstrániť;- zvýšenie investícií do vzdelávania ako reakciu na nedostatok kvalifikovaných IT odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti;- podporu využívania šifrovania alebo iných bezpečnostných technológií a nástrojov anonymizácie;- viac zdrojov z fondov EÚ na výskum bezpečnosti IT založený na bezplatnom a slobodnom softvéri;- spustenie informačnej kampane v oblasti bezpečného využívania internetu pre deti, orgány ústrednej a miestnej vlády, kľúčových prevádzkovateľov a subjekty súkromného sektora;- vytvorenie tímov, ktorým by podniky a spotrebitelia mohli oznamovať incidenty v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a zriadenie databáz na zaznamenávanie všetkých druhov počítačovej kriminality;- poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní zákonný prístup k relevantným informáciám (identifikácia používateľa IP adresy), ktoré sú pre vyšetrovanie nevyhnutné;- podporu komunity pre bezpečnosť informačných a komunikačných technológií pri tzv. etickom hakerstve a pri oznamovaní nezákonného obsahu, ako je materiál z oblasti sexuálneho zneužívania detí;- novelizáciu právneho rámca EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti, vrátane harmonizácie pravidiel na určenie domáceho alebo zahraničného statusu poskytovateľa služieb.Poslanci v tejto súvislosti dôrazne odsúdili akékoľvek zasahovanie do online systému zo strany cudzích krajín alebo ich agentov s cieľom narušiť demokratický proces v inej krajine.Grécka poslankyňa a spravodajkyňa tohto uznesenia Elissavet Vozembergová-Vrionidiová pripomenula, že boj proti počítačovej kriminalite nie je jednoduchou úlohou, lebo zločinci sú často o krok pred nami. "skonštatovala poslankyňa.