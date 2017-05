Európska únia obmedzí používanie ortuti

Ortuť teplomera. Foto: Ortuť teplomera ukazuje 35 stupňov Celzia 1. júla 2012 v Trenčíne. FOTO TASR - Radovan Stoklasa Foto: Ortuť teplomera ukazuje 35 stupňov Celzia 1. júla 2012 v Trenčíne. FOTO TASR - Radovan Stoklasa

Brusel 19. mája (TASR) – Celosvetovú dohodu o ortuti uviedla vo štvrtok ratifikáciou do platnosti Európska únia na pôde centrály OSN v New Yorku. Minamatský dohovor o ortuti má za ciel znížiť vystavenie človeka tomuto jedovatému prvku.Minamatský dohovor bol uzavretý v roku 2013 z iniciatívy EÚ, ktorá je lídrom v ochrany obyvateľstva pred ortuťou. Únia presadila celosvetovú pôsobnosť dohody, pretože 40-80 percent ortuti v Európe pochádza z emisií ortuti v iných častiach sveta.vyhlásil eurokomisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella.Minamatský dohovor, pomenovaný podľa miesta, kde došlo k najhoršiemu prípadu znečistenia ortuťou v dejinách, sprísňuje a zjednocuje environmentálne normy na celom svete podľa vzoru pravidiel platiacich v EÚ.V nariadení EÚ o ortuti je súbor pravidiel, ktoré umožňujú Únii stať sa prvou ekonomikou bez ortuti. Znamenalo by to, že sa ortuť prestane používať vo všetkých priemyselných procesoch a zakáže sa akékoľvek jej nové použitie vo výrobkoch.Prvé zasadnutie konferencie zmluvných strán Minamatského dohovoru o ortuti sa uskutoční v septembri v Ženeve.Ortuť sa používa sa v priemyselných procesoch a vo viacerých výrobkoch, napríklad v batériách, teplomeroch a plombách. Keď sa dostane do životného prostredia, vstupuje do potravinového reťazca a hromadí sa najmä v rybách.Vystavenie vysokej koncentrácii ortuti môže spôsobiť poškodenie mozgu, pľúc, obličiek a imunitného systému. Najväčší zdravotné riziko hrozí tehotným ženám a deťom. Vďaka dohovoru sa ich vystavenie ortuti dlhodobo výrazne zníži, napríklad zákazom používania amalgámových plomb v prípade týchto ohrozených kategórií.EÚ v uplynulých dvoch desaťročiach pripravila legislatívu, ktorá reguluje ťažbu, používanie, obchodovanie i zneškodňovanie odpadu a výrobkov obsahujúcich ortuť.