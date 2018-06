Európska únia odpovie na akékoľvek clá USA na dovoz áut

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Paríž 24. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) odpovie na akékoľvek opatrenie USA zvyšujúce clá na dovoz áut vyrobených v únii, uviedol podpredseda Európskej komisie (EK) Jyrki Katainen.Americký prezident Donald Trump eskaloval obchodný spor v piatok (22. 6.), keď pohrozil 20-% clom na všetky autá vyrobené v EÚ. Približne pred mesiacom jeho administratíva začala skúmať, či dovoz áut neohrozuje národnú bezpečnosť.povedal Katainen pre francúzsky denník Le Monde.Akcie európskych automobiliek v piatok po zverejnení Trumpovej hrozby oslabili. Klesli však aj akcie amerických výrobcov Ford Motor a General Motors.Trump na Twitteri uviedol, že EÚ dlhodobo uplatňuje na USA a americké firmy clá a ďalšie obchodné bariéry. "Ak sa tieto clá a bariéry urýchlene nezrušia a nezbúrajú, uvalíme 20-% clo na všetky ich autá, ktoré prichádzajú do USA," napísal Trump v piatok na Twitteri.dodal.Americké ministerstvo obchodu má najneskôr do februára 2019 zistiť, či dovoz áut a autosúčiastok predstavuje riziko pre národnú bezpečnosť USA. Minister obchodu Wilbur Ross vo štvrtok (21. 6.) povedal, že ministerstvo svoje skúmanie dokončí koncom júla alebo začiatkom augusta.Návrh ciel na dovoz áut vyvolal ostrú kritiku zo strany podnikateľských skupín i zo strany republikánskych zákonodarcov. Americká obchodná komora uviedla, že clá by spôsobili veľký šok a ranu odvetviu, ktoré chcú chrániť, a mohli by viesť ku globálnej obchodnej vojne.