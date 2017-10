Európska únia prisľúbila 30 miliónov eur na pomoc rohinským utečencom

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



Na pomoc Rohingom poskytne únia 30 miliónov eur

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 23. októbra (TASR) - Zástupcovia humanitárnych agentúr OSN, jednotlivých vlád a záujmových združení sa zišli v pondelok v Ženeve na jednodňovej konferencii, ktorej účelom je získanie finančných prostriedkov na pomoc rohinským utečencom z Mjanmarska, hľadajúcim útočisko v susednom Bangladéši. Podujatie sa koná necelé dva mesiace od začiatku masového prílevu Rohingov do Bangladéša, kde sa podľa aktuálnych údajov nachádza už približne 600.000 príslušníkov tohto etnika, informovala agentúra AP.Usporiadateľmi prebiehajúcej konferencie sú Európska únia, vláda Kuvajtu a agentúry OSN so zameraním na migráciu, utečencov a koordináciu humanitárnej pomoci, ktorých cieľom je naplniť výzvu OSN, aby medzinárodné spoločenstvo poskytlo do konca februára 2018 na pomoc Rohingom celkove 434 miliónov dolárov (367 miliónov eur).Šéf Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Mark Lowcock zhodnotil situáciu rohinských utečencov v Bangladéši ako. Konferencia v Ženeve má podľa neho, pričom upozornil, že kríza okolo RohingovOčakáva preto, že aj v budúcnostiHovorkyňa OCHA Vanessa Hugueninová uviedla, že od vypuknutia uvedenej krízy bola suma stanovená Organizáciou Spojených národov na šesťmesačné obdobie pokrytá medzinárodnými záväzkami len z 26 percent.Hovorca Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Adrian Edwards medzitým oznámil, že počet ľudí, ktorí utiekli z Mjanmarska do Bangladéša od 25. augusta, sa zvýšil na 603.000. Viac ako polovicu z týchto utečencov tvoria deti.K hromadnému úteku Rohingov došlo po násilnostiach, ktoré vypukli v uvedený deň v Jakchainskom štáte na západe Mjanmarska. Militanti patriaci k etnicko-náboženskej menšine Rohingov vtedy zaútočili na zhruba 30 policajných staníc. Mjanmarská armáda následne pristúpila k protiútoku, pričom boli vystavení násiliu aj civilisti.Európska komisia prisľúbila v pondelok pomoc vo výške 30 miliónov eur na riešenie utečeneckej krízy Rohingov. EK prisľúbila pomoc vo švajčiarskej Ženeve na konferencii, ktorá má za cieľ získať finančné prostriedky na pomoc rohinským utečencom z Mjanmarska, hľadajúcim útočisko v susednom Bangladéši.uviedol Christos Stylianidis, eurokomisár pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie. Dodal, že humanitárna pomoc sa bude týkať dodávok základných vecí, ako je voda, hygienické zariadenia a potraviny, či poskytnutia zdravotníckej starostlivosti, ochrany a vzdelania.