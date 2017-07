Európska únia uvalí sankcie na ďalších 16 sýrskych predstaviteľov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 17. júla (TASR) - Európska únia uvalí sankcie na 16 sýrskych predstaviteľov, o ktorých je presvedčená, že sú zapojení do útokov chemickými zbraňami proti civilistom. Malo by ísť o vojenských a vedeckých predstaviteľov, uviedol dnes britský minister zahraničných vecí Boris Johnson pred stretnutím šéfov diplomacií krajín EÚ v Bruseli.Podľa neho bude šestnásť sýrskych predstaviteľov postihnutých zákazom cestovania a zmrazením majetku. Johnson uviedol, že "to poukazuje na odhodlanie Veľkej Británie a ostatných priateľov v Európe" odvrátiť chemické útoky v Sýrii.V máji Európska únia rozšírila reštriktívne opatrenia voči Sýrii o rok vzhľadom na pokračujúcu agresiu voči jej obyvateľstvu. EÚ už uvalila zákaz cestovania a zmrazenie majetku na 240 ľudí a 67 organizácií v Sýrii, pripomína agentúra AP.