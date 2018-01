Európska únia vyjadrila obavy ohľadne vývoja v Rumunsku

Jean-Claude Juncker, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 24. januára (TASR) - Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a prvý podpredseda EK Frans Timmermans vyjadrili v stredu obavy exekutívy EÚ súvisiace s reformou justície a bojom proti korupcii v Rumunsku.uviedli Juncker a Timmermans v spoločnom vyhlásení.Nezvratnosť dosiahnutého pokroku v týchto oblastiach je podľa nich základnou podmienkou pre postupné zrušenie Mechanizmu spolupráce a overovania (CVM), ktorý eurokomisia uplatňuje voči Bulharska Rumunsku.Vo svojej poslednej správe súvisiacej s CVM, z novembra 2017, eurokomisia upozornila Bukurešť, že vláda a parlament musia zabezpečiť úplnú transparentnosť legislatívneho procesu týkajúceho sa zákonov o fungovaní justície. Komisia tiež zdôraznila, že rešpektovanie nezávislosti súdov a zohľadnenie stanoviska Benátskej komisie predstavuje nevyhnutný predpoklad pre udržateľnosť reforiem.Komisia v stredu vyzvala rumunský parlament na prehodnotenie návrhov, ktoré by maliniektoré protikorupčné opatrenia. Poslanci by tiež podľa EK mali začať diskusie o širokom politickom konsenze ako dosiahnuť pokrok v tejto oblasti. Exekutíva EÚ zároveň potvrdila svoju ochotu spolupracovať a pomáhať rumunským orgánom v tomto procese.Podľa stanoviska EK by bolo veľkou chybou dopustiť zvrátenie doterajšieho pokroku v boji proti korupcii. Komisia podrobne zanalyzuje konečné zmeny na zákone o justícii, v trestnom zákonníku a na zákone o konflikte záujmov a boji proti korupcii, aby určila ich dopad na zachovanie nezávislosti súdnictva a boj proti korupcii.Rumunský ústavný súd v utorok (23.1) zrušil niektoré časti kontroverznej reformy súdnictva, ktorú kritizujú predstavitelia opozície i Európskej únie. Rumunská opozícia, právni experti i predstavitelia EÚ vyjadrujú obavy, že navrhovaná legislatíva oslabí právomoci národného protikorupčného orgánu a prospeje politikom zapleteným do korupcie.