Európska únia vyzýva na pokojné riešenie severokórejskej otázky

Na archívnej snímke predstaviteľka EÚ Federica Mogheriniová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 9. augusta (TASR) - Európska únia dnes uviedla, že je znepokojená napätou situáciou ohľadom Severnej Kórey, ktorá môže byť vyriešená iba pokojnou cestou.Hovorkyňa šéfky zahraničnej politiky EÚ Federicy Mogheriniovej povedala, že EÚ má z najnovšieho vývoja "veľké obavy". Trvalý mier a denuklearizácia Kórejského polostrova sa musí dosiahnuť mierovými prostriedkami. To vylučuje vojenskú akciu, uviedla hovorkyňa Catherine Rayová. Podľa nej si Pchjongjang musí bezodkladne a bezpodmienečne splniť svoje povinnosti vyplývajúce z rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN.Aj nemecká vláda vyjadrila dnes znepokojenie nad "rétorickou eskaláciou" medzi USA a Severnou Kóreou v súvislosti s jej jadrovým programom. Hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí Martin Schäfer uviedol, že vyriešeniu situácie nepomôže vojenský zákrok ani ďalšie "rinčanie zbraňami".Nemecko podporuje návrh amerického ministra zahraničných vecí Rexa Tillersona na rokovania s Pchjongjangom, ak zastaví raketové skúšky. Rovnako tak požaduje implementovanie nedávno sprísnených sankcií BR OSN voči Severnej Kórei.Čínska vláda dnes vyzvala USA a Severnú Kóreu, aby sa už neprovokovali.uvádza sa v stanovisku čínskeho ministerstva zahraničných vecí pre agentúru DPA. Čína vyslovila nádej, že všetky relevantné strany sa budú vyjadrovať opatrne a aj konať budú uvážlivo. Taktiež by sa už nemali navzájom provokovať a mali by sa vyhnúť ďalšej eskalácii situácie. Peking pritom vyzval na rýchly návrat k dialógu a rokovaniam.Severokórejská armáda vyhlásila, že "dôkladne skúma" svoje operačné plány preventívneho útoku na ostrov Guam. K útoku môže dôjsť podľa nej kedykoľvek, ak to nariadi vodca KĽDR Kim Čong-un. Šéf Bieleho domu Donald Trump zase varoval, že pokiaľ Severná Kórea vystupňuje jadrovú hrozbu, stretne sa s nebývalou ráznosťou a "hnevom".