Európske autokluby varujú pred víkendovými kolónami smerom na Jadran

Berlín 27. júla (TASR) - Nadchádzajúci víkend bude podľa európskych autoklubov mimoriadne vypätým. Vodiči, ktorí majú namierené k Jadranu, musia počítať s dlhotrvajúcimi kolónami. Komplikácie sa očakávajú na veľkej časti nemeckých diaľnic, aj na hlavných ťahoch cez Rakúsko a Slovinsko do Chorvátska.Nemecký autoklub ADAC na svojej webovej stránke dnes varoval:Okolnosti neuľahčí ani fakt, že v spolkových krajinách Bavorsko a Bádensko-Württembersko, ktoré majú spolu vyše 23 miliónov obyvateľov, sa začínajú prázdniny.Na juh však budú smerovať i obyvatelia ďalších spolkových krajín, do iných sa má už naopak mnoho ľudí z dovolenky vracať. Upchaté by mali byť podľa prognóz časti diaľnice A9 z Berlína cez Norimberg do Mníchova, mestské okruhy v Berlíne aj Mníchove či diaľnica A81 zo Stuttgartu do juhonemeckého Singenu.V Rakúsku sa očakávajú komplikácie na diaľnici A10 smerujúcej od Salzburgu k hraniciam so Slovinskom alebo na diaľnici A1 medzi Linzom a Viedňou. Rakúsky automotoklub ÖAMTC avizuje zápchy na diaľnici A9 spájajúcej Linz a Graz.Dopravné komplikácie sa očakávajú aj v Slovinsku, a to najmä na diaľnici A2, ktorá vedie z Ľubľany smerom na chorvátsky Záhreb, alebo na ceste E59 vedúcej od rakúskych hraníc cez Maribor k hraniciam s Chorvátskom.K zápcham bude zrejme dochádzať tiež na slovinsko-chorvátskych hraniciach, kde sa stále kontroluje totožnosť cestujúcich, pretože Chorvátsko zatiaľ nie je súčasťou schengenského priestoru.Český poskytovateľ asistenčných služieb ÚAMK pripomína, že cez víkend sa bude konať veľká cena Formuly 1 na maďarskom Hungaroringu, kam budú z Česka, Slovenska a Rakúska smerovať desaťtisíce fanúšikov, ktorých cesty sa budú pretínať s davmi turistov smerujúcimi na juh.