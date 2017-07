Európske burzy sa v uplynulom týždni nevyvíjali rovnako

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 8. júla (TASR) - Investori na Nemeckej burze (DB) vo Frankfurte n/M mali vo štvrtok (6.7.) za sebou stratový deň a zrejme preto v piatok (7.7.) neprejavili väčšiu odvahu pri nákupe podielov. Výraznejší impulz burze nepriniesli ani výborné čísla o raste zamestnanosti v júni v Spojených štátoch.A tak sa DAX 30, hlavný index Nemeckej burzy, dostal na záver dňa na 12.388,68 bodu, teda o 0,6 % nad štvrtkovú záverečnú úroveň. Medzitýždenne dosiahol plus 0,5 %. V prelomovom týždni medzi júnom a júlom sa však prepadol o 3,2 %.Hlavný londýnsky index FTSE 100 vzrástol v piatok iba slabo a parížsky index CAC-40 zase išiel mierne opačným smerom.Investori sa držali pri stene preto, lebo sa obávajú zvyšovania základnej úrokovej sadzby centrálnych bánk. Na burzách sa prejavuje aj rast napätia na Kórejskom polostrove a fakt, že burzy majú za sebou úspešný prvý polrok 2017.Burzoví experti o oslabovaní hlavných indexov tvrdia, že je to bežná reakcia na ich silnú rastovú fázu.Daniel Saurenz z Feingold Research poukázal na to, že akcie firiem v uplynulých rokoch dosiahli taký silný vzostup aj preto, že sa prejavili dôsledky nízkych úrokov centrálnych bánk. Ak by teraz došlo k ich skokovému vzostupu alebo k niekoľkonásobnému zvýšeniu v krátkom čase, malo by to na cenu akcií devastačný účinok. Saurenz dodal, že nejasný vývoj úverovej politiky centrálnych bánk vyvoláva medzi burzovými investormi nervozitu.