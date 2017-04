Európske firmy pomôžu zafinancovať projekt plynovodu Nord Stream 2

Ilustračné foto Foto: TASR/Gazprom Foto: TASR/Gazprom

Moskva 24. apríla (TASR) - Päť európskych firiem súhlasilo, že zafinancuje 50 % z celkového objemu nákladov na výstavbu plynovodu Severný prúd 2. Oznámil to dnes ruský plynárenský koncern Gazprom.Ruská spoločnosť uviedla, že polovicu z plánovaných nákladov na projekt, ktorý bude viesť ruský plyn popod Baltské more do Nemecka, zafinancujú firmy Engie, OMV, Shell, Uniper a Wintershall.dodal ruský koncern.Celkové náklady na plynovodný projekt sa odhadujú na 9,5 miliardy eur. To znamená, že európske firmy zabezpečia pre projekt vyše 4,7 miliardy eur. Výstavba plynovodu by sa podľa Gazpromu mala začať na budúci rok a dokončiť do konca roka 2019.