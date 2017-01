Európske tajné služby: Fethullah Gülen nenariadil prevrat v Turecku

Na archívnej snímke turecký duchovný Fethullah Gülen. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 19. januára (TASR) - Európske tajné služby dospeli k záveru, že moslimský duchovný Fethullah Gülen pravdepodobne nenariadil pokus o vojenský prevrat v Turecku z vlaňajšieho júla. Práve tohto duchovného žijúceho v USA obviňuje Ankara zo zinscenovania zmareného puču.Uvedené zistenie je súčasťou správy centra EÚ pre analýzu spravodajských informácií (INTCEN), informoval server Euobserver.Rozsiahle personálne čistky zamerané voči Gülenovým stúpencom, ktoré Erdogan nariadil po neúspešnom prevrate z 15. júla 2017, boli podľa správy pripravené už dávno pred týmto dňom. Táto udalosť bola podľa INTCEN vhodnou zámienkou na spustenie represií voči prívržencom Gülenovo hnutia a tureckej opozícii.uvádza sa v správe.Možné je podľa autorov dokumentu aj to, že armádni dôstojníci z Gülenovej siete mali informácie, že Erdogan chystá proti nim tvrdé opatrenia. Mohli sa preto odhodlať k pokusu o jeho odstránenie.Podľa INTCEN sa Erdogan snažil o rozloženie Gülenovho hnutia, lebo vplyvného duchovného vnímal ako jedinú prekážku stojacu v ceste k zavedeniu prezidentského režimu v Turecku.Fethullah Gülen od roku 1999 žije v exile v USA, to mu však nebráni riadiť sieť svojich prívržencov v Turecku a po celej Európe.Spravodajský útvar EÚ však podľa EUobserver nešetrí ani Gülena, ktorého opisuje ako lídra, ktorému sa podarilo vytvoriť rozvetvenú štruktúru s pobočkami v asi sto krajinách v Európe, Severnej Amerike, Južnej Amerike, Afrike a Ázii.Ide o sieť, ktorá zahŕňa 160 elitných škôl, pričom ich najlepší študenti dostávajú špeciálne večerné kurzy mimo vzdelávacích inštitúcií a mimo kontroly zodpovedných orgánov. INTCEN upozorňuje, že Gülen uskutočňuje svoje ciele prostredníctvom vlastných imámov a že jeho prívrženci prenikli do tureckých štátnych štruktúr.