Európske zdravotné sestry sa po referende o brexite Británii vyhýbajú

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Londýn 18. januára (TASR) - Brexit zhoršuje zimnú krízu v britskom zdravotníctve, ktorej čelí premiérka Theresa Mayová. Z britského štátneho zdravotného systému NHS (National Health Service) totiž odišlo vlani viac zdravotných sestier pochádzajúcich z iných krajín Európskej únie, než prišlo, uviedli denník Guardian a stanica BBC. Vyplýva to z údajov poskytnutých informačným centrom NHS Digital, o ktorých už skôr informovala BBC.Hrozí, že táto strata zamestnancov z krajín EÚ ešte viac zvýši tlak na preťažené nemocnice a miestne zdravotnícke zariadenia, kde je takmer jedna z desiatich zdravotných sestier občiankou inej európskej krajiny.Štátny zdravotný systém v Anglicku opustí každý rok podľa oficiálnych údajov jedna z desiatich zdravotných sestier. To vyvoláva naliehavé obavy z nedostatku personálu v nemocniciach.Z údajov zverejnených informačným centrom NHS Digital v stredu vyplýva, že zo štátneho zdravotného systému odišlo v rokoch 2016 a 2017 takmer 33.500 zdravotných sestier - to je o 3000 viac, než ich prišlo, a tiež o 20 percent viac než počet sestier, ktoré odišli v rokoch 2012 a 2013.Znepokojujúce údaje sa objavili uprostred prebiehajúcej zimnej krízy, ktorú zhoršuje zvyšujúci sa dopyt, ako aj nedostatok personálu a nemocničných lôžok.Údaje ukazujú, že v posledných troch rokoch odišlo z NHS v Anglicku viac zdravotných sestier, než prišlo - a tento schodok bol najväčší vlani. V každom z posledných troch rokov tvoril počet odchádzajúcich sestier desať percent z celkového počtu.Spomínané údaje naznačujú, že vplyv na situáciu môže mať brexit, keďže v uplynulých troch rokoch odišlo viac sestier pochádzajúcich z iných krajín EÚ, než prišlo. Vlani odišlo 3985 sestier z iných krajín EÚ (vynímajúc Britániu), prišlo ich 2791.Naopak, za celý jeden rok (2014-2015) pred referendom v roku 2016 o odchode Británie z EÚ odišlo zo štátneho zdravotného systému 2416 sestier, pričom 5977 ich tam vstúpilo.Šéfovia nemocníc vyzvali na to, aby 62.000 pracovníkov z EÚ, ktorí pôsobia v britskom štátnom zdravotnom systéme, opäť ubezpečili o ich postavení v Británii v pobrexitovom období.