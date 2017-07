Európski a africkí ministri chcú posilniť spoluprácu ohľadne migrácie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tunis 25. júla (TASR) - Predstavitelia 14 severoafrických krajín a členských štátov EÚ sa v pondelok na stretnutí v hlavnom meste Tuniska dohodli, že posilnia vzájomnú spoluprácu pri riešení migračnej krízy, ktorá sa týka trasy prechádzajúcej centrálnou časťou Stredozemného mora. Išlo pritom už o druhé zasadnutie tzv. kontaktnej skupiny, ktorá združuje európske a africké krajiny vrátane Líbye, známej ako východiskový bod pre plavby migrantov smerujúcich do Európy.Účastníci stretnutia v Tunise sa podľa agentúry AP zaviazali, že sa zamerajú na riešenie príčin migrácie a sprísnenie opatrení proti pašovaniu ľudí. V záverečnom vyhlásení tiež uviedli, že budú upozorňovať na riziká nelegálnej migrácie a možnosť dobrovoľného návratu do vlasti.Pozornosť ministrov sa sústreďovala na Líbyu, keďže podľa šéfa francúzskeho rezortu vnútra Gérarda Collomba odtiaľ prichádza až 95 percent migrantov prúdiacich do Európy po mori.konštatoval Collomb deň pred tým, ako sa majú v Paríži stretnúť dvaja súperiaci líbyjskí lídri - medzinárodne podporovaný premiér Fájiz Sarrádž a vplyvný generál Chalífa Haftar.V prvej polovici tohto roka prišlo po mori do Talianska takmer 84.000 migrantov, čo je o 20 percent viac ako v rovnakom období minulého roka. Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) ďalších viac ako 2200 osôb zrejme zahynulo pri pokuse preplaviť sa do Európy.povedal po stretnutí taliansky minister vnútra Marco Minniti, pričom zdôraznil potrebu spoločnej stratégie.