Európski podnikatelia vyzvali Čínu, aby otvorila svoju ekonomiku

Centrálna banka v Číne Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 19. septembra (TASR) - Skupina európskych podnikateľov v Číne dnes vyzvala vládu v Pekingu, aby splnila sľuby o otvorení svojej ekonomiky. Upozornila tiež, že nedostatok aktivity môže mať negatívny vplyv na voľný obchod.Peking sa v niektorých oblastiach dokonca vrátil o krok spať, napríklad zavedením nových obmedzení na dovoz tovarov, expresného doručovania a právnych služieb, uviedla vo svojej správe Obchodná komora Európskej únie v Číne (EUCC). Navrhla pritom možné zmeny, ktoré by pomohli viac otvoriť štátom ovládanú ekonomiku, alebo zjednodušiť pravidlá.povedal na tlačovej konferencii predseda európskej komory Mats Harbourn. Aj komora amerických podnikateľov v ázijskej krajine a ďalšie skupiny vydali podobné vyhlásenia.Peking čelí sťažnostiam USA a Európskej únie (EÚ) ohľadne svojich obchodných prebytkov a tiež prekážok, ktoré bránia akvizíciám čínskych aktív zahraničnými firmami, zatiaľ čo čínske spoločnosti vo veľkom skupujú zahraničné značky a technológie.V pondelok (18.9.) obchodný zástupca USA Robert Lighthizer vo svojom prejave vo Washingtone vyhlásil, že snaha Číny o vytvorenie "priemyselných šampiónov" a skupovanie zahraničných spoločností s cieľom získať ich technológie, ohrozujú svetový obchodný systém.Čínsky prezident Si Ťin-pching, ktorý nastúpil do úradu v roku 2012, a ďalší čínski politici sľúbili, že umožnia trhu, aby hral väčšiu úlohu v ekonomike, k zahraničným a čínskym spoločnostiam budú pristupovať rovnako a znížia dominantné postavenie štátu v priemysle. Ale podľa stúpencov reforiem Peking pre splnenie týchto sľubov urobil len málo.Čína je kľúčovým trhom pre autá, lietadlá, smartfóny, kozmetiku a iné tovary. Ale Peking bráni zahraničným firmám z rôznych oblastí vrátane financií, telekomunikácií a energetiky, v prístupe na svoj trh. Pri iných oblastiach podnikania zase vyžaduje, aby zahraničné firmy vytvárali spoločné podniky s miestnymi partnermi, ktorí by sa mohli stať ich konkurentmi.V správe európskej komory sa uvádza, že Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zaradila Čínu na 59. priečku zo 62 krajín pri hodnotení otvorenosti voči priamym zahraničným investíciám. Zároveň vyzvala Peking na zmeny, vrátane otvorenia viacerých priemyselných odvetví zahraničným firmám, zmiernenia limitov pre potenciálnych zahraničných vlastníkov a zjednodušenia regulácií.Šéf Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker minulý týždeň oznámil plán na zavedenie mechanizmu kontroly zahraničných investícií. Cieľom tohto mechanizmu je obmedziť prevzatie európskych firiem z oblasti infraštruktúry, špičkových technológií a energetiky spoločnosťami mimo európskeho bloku. Iniciovali ho práve akvizície špičkových európskych firiem čínskymi štátnymi podnikmi.Aj americký prezident Donald Trump minulý týždeň zablokoval nákup výrobcu polovodičov z USA čínskymi investormi, čo naznačuje, že Washington by mohol sprísniť kontrolu budúcich obchodov.Americké úrady tiež vyšetrujú, či by Peking nemal čeliť sankciám za to, že tlačí na firmy, aby mu odovzdali technológie výmenou za prístup na trh. V prieskume americkej obchodnej komory v Číne 20 % spoločností uviedlo, že ich v uplynulých troch rokov požiadali o prenos technológie.