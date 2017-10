Európski výrobcovia sa sťažujú na dovoz lacných čínskych bicyklov

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Brusel 2. októbra (TASR) - Európski výrobcovia bicyklov sa rozhodli sťažovať Európskej komisii (EK) na dovoz lacných bicyklov z Číny a dosiahnuť obmedzenie ich importu.Európske združenie výrobcov bicyklov EBMA tvrdí, že čínske produkty sú silno dotované a preto sa v Európe môžu predávať pod výrobné náklady. Podľa združenia by EK mala zasiahnuť a zaviesť ochranné clo so spätnou platnosťou.Bicykle s malým elektrickým motorom idú v Európe výborne na odbyt. Štatistka EBMA uvádza, že sa ich vlani na kontinente vyrobilo viac ako jeden milión. Produkcia medziročne vzrástla o 13 %. Dovoz z Číny však medziročne vzrástol ešte výraznejšie. Do EÚ ich Číňania dodali 430.000 kusov, o 40 % medziročne viac. Tento rok by mal ich import dosiahnuť 800.000 kusov.Čínske bicykle s elektrickým pohonom sa v EÚ predávajú o 50 i viac percent lacnejšie ako od európskych producentov. Tí vlani do vývoja investovali jednu miliardu eur. V Európe sa tejto výrobe venuje 90.000 ľudí. Silný dovoz z Číny začína ohrozovať pracovné miesta v odvetví. Ak sa nič nestane, o pár rokov by výroba bicyklov s elektrickým motorom na kontinente mohla zaniknúť.