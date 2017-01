Európskou jednotkou v preprave cestujúcich sa za rok 2016 stal Ryanair

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Londýn 10. januára (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa oznámila za minulý rok rast počtu prepravených cestujúcich o takmer 2 %. Napriek tomu to nestačilo a z 1. miesta v preprave cestujúcich v Európe ju vytlačila írska nízkonákladová spoločnosť Ryanair.Lufthansa dnes uviedla, že za rok 2016 prepravila celkovo 109,7 milióna cestujúcich. Oproti roku 2015 to predstavuje rast o 1,8 %. Ryanair ale minulý týždeň oznámil, že vlani prepravil až 117 miliónov cestujúcich, o 15 % viac než v roku 2015. Aerolínie ťažili najmä z nízkych cien leteniek.Rok 2016 bol úspešný aj pre mnohé ďalšie nízkonákladové aerolínie. Spoločnosť Norwegian Air Shuttle oznámila rast počtu prepravených cestujúcich o 14 % na 29 miliónov a Wizz Air uviedla, že prepravila 22,7 milióna cestujúcich. To bolo oproti roku 2015 o 19 % viac.Britský easyJet zaznamenal rast počtu prepravených cestujúcich len o 6,6 % na 74,5 milióna. Táto nízkonákladová spoločnosť totiž viac než jej konkurenti doplatila na štrajky vo Francúzsku, ako aj na to, že cestujúci sa pre teroristické útoky vyhýbali určitým destináciám.