Európsku komisiu znepokojuje dianie v poľskej justícii,hrozí sankciami

Na snímke demonštrácia pred budovou poľského Ústavného súdu vo Varšave 18. decembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Odporúčame aj: Šéf poľskej vládnucej strany Jaroslaw Kaczyňski ponúka opozícii dialóg

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 21. decembra (TASR) – O dodržiavaní princípov právneho štátu, súvisiacom vyšetrovaní a aktuálnom dianí v Poľsku dnes diskutovalo kolégium 28 eurokomisárov. Európska komisia (EK) poslala Varšave ďalšie odporúčania, ktoré musí splniť do dvoch mesiacov, inak jej hrozia sankcie.Komisia skonštatovala, že Poľsko vo viacerých oblastiach splnilo jej predošlé odporúčania, ale dôležité body zostali nevyriešené a objavili sa nové znepokojujúce skutočnosti.EK okrem iného znepokojilo tohtotýždňové vymenovanie novej predsedníčky poľského ústavného súdu. Komisia vyzvala poľskú vládu, aby riešila aktuálnu situáciu, ktorá podľa nej ohrozuje dodržiavanie princípov právneho štátu. Práve pre vládne zásahy do justície čelí Varšava vyšetrovaniu zo strany EK.uviedol podpredseda EK Frans Timmermans.Komisia stavajúc na odporúčaniach, ktoré Poľsku poslala v júli, apeluje na Varšavu, aby rešpektovala a splnila rozhodnutia poľského ústavného súdu z vlaňajška a povolila trom právoplatne vymenovaným súdcom nástup do funkcie. Žiada tiež zverejnenie a implementáciu rozhodnutí poľského ústavného súdu z tohto roka. Rešpektovaním daných rozhodnutí podmieňuje akúkoľvek reformu justície, aby bol zachovaný ústavný poriadok. Vyzýva poľskú vládu, aby sa stránila krokov a vyhlásení, ktoré podkopávajú legitimitu a funkčnosť ústavného súdu.V ďalších odporúčaniach eurokomisia nástojí na dodržiavaní zákonov týkajúcich sa ústavného súdu a odložení vymenovania predsedu súdu až do zverejnenia a implementácie doterajších rozsudkov. Dovtedy by mal podľa EK ústavný súd dočasne viesť jeho podpredseda.Eurokomisia dala poľskej vláde na naplnenie uvedených odporúčaní dva mesiace a vyzýva ho na informovanie o prijatých krokoch. Ak Poľsko v stanovenom času nesplní odporúčania, hrozia mu sankcie v zmysle európskych zmlúv. V krajnom prípade by to znamenalo obmedzenie hlasovacích práv v rámci rozhodovacieho procesu v EÚ. Takéto rozhodnutie by musela schváliť kvalifikovaná väčšina členských štátov.EK v súčasnosti vedie voči Poľsku bezprecedentné vyšetrovanie, v rámci ktorého monitoruje dodržiavanie princípov právneho štátu pre zásahy vlády do fungovania ústavného súdu.